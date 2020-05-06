Прокуратура відкрила кримінальну справу після "вибивання" зізнань у СІЗО Кропивницького

Після того, як ув'язнені в СІЗО міста Кропивницький вже влаштовували бунт, прокуратура Кіровоградської області відкрила кримінальне провадження за фактом побиття двох осіб, які утримуються під вартою у слідчому ізоляторі цього ж міста.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу генерального прокурора, передають Українські Новини.

Згідно йому, була проведена перевірка заяв двох осіб, в яких йдеться про нанесення їм тілесних ушкоджень.

Дії інкримінуються ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу.

За словами заявників, після поміщення їх у СІЗО 27 і 28 квітня невідомі співробітники установи у формі без розпізнавальних знаків і в масках неодноразово завдавали їм тілесні ушкодження.

Зазначено, що ці дії здійснювалися для того, щоб домогтися визнання вини у злочинах, які їм інкримінують - розбій (ч. 4 ст. 187 Кримінального кодека) та незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу).

Крім того, таким чином намагалися встановити місцезнаходження коштів, які вони отримали злочинним шляхом.

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