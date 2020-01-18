В Киевском СИЗО спят по очереди и закрывают выбитые окна одеялами

В результате постоянного В киевском следственном изоляторе постоянно нарушаются требования к содержанию заключенных. Об этом пресс-служба Офиса омбудсмена Украины заявила 18 января по результатам повторной проверки в учреждении.

Мониторинг проводила группа, в состав которой вошли сотрудники Офиса омбудсмена и представители общественной организации "Украинский центр предотвращения пыток" Николай Карпюк, Эдем Бекиров и Алексей Сизонович.

Во время проверки обнаружили, что в результате постоянного нарушения в учреждении требований раздельного содержания среди заключенных возникают конфликты, которые могут привести к тяжелым последствиям, в том числе массовым беспорядкам.

Большинство камер не оборудованы искусственным освещением, окна чрезмерно зарешечены, стены в некоторых камерах влажные и покрыты грибком. Камеры не оборудованы бачками с питьевой кипяченой водой и приточно-вытяжной вентиляцией, сказано в релизе.

"В отдельных камерах следственного изолятора до сих пор отсутствуют стекла и не работает система отопления. Поэтому заключенным приходится закрывать окна одеялами и спать в верхней одежде. По требованию мониторинговой группы указанный недостаток был немедленно устранен работниками учреждения. Мониторы обнаружили факты, когда заключенные не были обеспечены спальным местом, в связи с чем они вынуждены спать по очереди или на полу камеры, что является грубым нарушением при размещении лиц в следственном изоляторе", – заявили в Офисе омбудсмена.

При этом, согласно сообщению, в новом корпусе обнаружили камеры, которые находятся в образцово-показательном состоянии и не используются.

Напомним, Министерство юстиции намерено закрывать тюрьмы из-за недофинансирования, а также разрешить работу частных следственных изоляторов (СИЗО)