подписаться на рассылку
24.05 24.45
26 27.1
˟
18 января 2020, суббота, 18:18 23
Общество 2020-01-18T18:18:15+02:00
Українські Новини
В Киевском СИЗО спят по очереди и закрывают выбитые окна одеялами

В Киевском СИЗО спят по очереди и закрывают выбитые окна одеялами

Ольга Фандорина
Офис омбудсмена выявил ряд существенных нарушений в учреждении/ Фото:
Офис омбудсмена выявил ряд существенных нарушений в учреждении/ Фото:

В результате постоянного В киевском следственном изоляторе постоянно нарушаются требования к содержанию заключенных. Об этом пресс-служба Офиса омбудсмена Украины заявила 18 января по результатам повторной проверки в учреждении. 

Мониторинг проводила группа, в состав которой вошли сотрудники Офиса омбудсмена и представители общественной организации "Украинский центр предотвращения пыток" Николай Карпюк, Эдем Бекиров и Алексей Сизонович. 

Во время проверки обнаружили, что в результате постоянного нарушения в учреждении требований раздельного содержания среди заключенных возникают конфликты, которые могут привести к тяжелым последствиям, в том числе массовым беспорядкам.

Большинство камер не оборудованы искусственным освещением, окна чрезмерно зарешечены, стены в некоторых камерах влажные и покрыты грибком. Камеры не оборудованы бачками с питьевой кипяченой водой и приточно-вытяжной вентиляцией, сказано в релизе.

"В отдельных камерах следственного изолятора до сих пор отсутствуют стекла и не работает система отопления. Поэтому заключенным приходится закрывать окна одеялами и спать в верхней одежде. По требованию мониторинговой группы указанный недостаток был немедленно устранен работниками учреждения. Мониторы обнаружили факты, когда заключенные не были обеспечены спальным местом, в связи с чем они вынуждены спать по очереди или на полу камеры, что является грубым нарушением при размещении лиц в следственном изоляторе", – заявили в Офисе омбудсмена. 

При этом, согласно сообщению, в новом корпусе обнаружили камеры, которые находятся в образцово-показательном состоянии и не используются.

Напомним, Министерство юстиции намерено закрывать тюрьмы из-за недофинансирования, а также разрешить работу частных следственных изоляторов (СИЗО)
Кабмин обнародовал зарплаты членов правительства
"Черные ящики" потерпевшего крушение самолета МАУ прибудут в Украину в конце января
Новости
В Донецкой области ограничили водоснабжение из-за аварии на водопроводе 18:50
Офис омбудсмена выявил ряд существенных нарушений в учреждении/ Фото:
В Киевском СИЗО спят по очереди и закрывают выбитые окна одеялами 18:18
У Порошенко заявили, что ГБР специально подстраивает допросы под его поездки 17:48
Кабмин обнародовал зарплаты членов правительства 17:11
"Черные ящики" потерпевшего крушение самолета МАУ прибудут в Украину в конце января 16:46
больше новостей
Гончарук. Фото: twitter.com/verkhovna_rada
Гончарук под крики "Ганьба" выступил в Раде 12:23
Зеленский угрожает Гончаруку "перезагрузить "Нефтегаз", если они начислят себе премию в $29 млн 21:02
В Британии многодетный отец обнаружил рак полости рта во время выполнения домашнего задания с дочерью 19:50
Посол Израиля рассказал в Раде как венгерские и украинские полицаи притащили его родственников на расстрел в Каменец-Подольском во время Холокоста 13:42
НБУ резко обвалил гривну: официальный курс валют на выходные 05:55
больше новостей
43 чиновника в Кабмине получили в декабре зарплату от 100 до 315 тысяч гривен: полный список 07:01
Детский коллектив отмечает 65-летие с участием мировой звезды 21:48
Детективы НАБУ решили незаконно допросить 10 тысяч работников компании "Укрлендфарминг", - СМИ 11:59
ГБР срочно вызывает Порошенко на допрос: опубликована повестка 12:11 Документ
Перевод из-за границы теперь можно получить сразу на карту: Приватбанк ввел новый сервис 14:57
больше новостей
Украина обжаловала решение ЕСПЧ по закону о люстрации
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok