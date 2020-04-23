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23 апреля 2020, четверг, 20:43 379
Кабмин 2020-04-23T21:15:01+03:00
Українські Новини
В Украине хотят ввести платное СИЗО с улучшенными условиями

В Украине хотят ввести платное СИЗО с улучшенными условиями

Елизавета Кесельман
Кабмин, Тюрьма, СИЗО, Эксперимент
Тюрьма. фото: pixabay
Тюрьма. фото: pixabay

Ранее власти поддержали освобождение заключенных из тюрем в условиях карантина. На днях, Кабинет Министров поддержал эксперимент по введению платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий и питания лицам, взятым под стражу, в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы.

Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции, передают Українськi Новини.

"Соответствующим постановлением предлагается ввести в отдельных следственных изоляторах возможность для лиц, взятых под стражу, на добровольной основе за соответствующую плату получить улучшенные бытовые условия и питание", - сказал министр юстиции Денис Малюська.

Так, в определенных следственных изоляторах будут выделены помещения, которые по своему состоянию не требуют проведения капитальных ремонтов и могут использоваться в рамках экспериментального проекта.

По словам Малюськи, средства, полученные от предоставления таких платных услуг, будут направляться в специальный фонд и в дальнейшем использоваться для проведения текущих и капитальных ремонтов помещений следственных изоляторов для создания надлежащих условий содержания другим лицам, взятым под стражу.

По результатам эксперимента, который планируется завершить 31 декабря 2021 года, будет принято решение о целесообразности законодательного закрепления платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий и питания лицам, взятым под стражу.

Как сообщали Українськi Новини, Малюська выступает за частные СИЗО, но против разрешения приватизации тюрем в Украине.

По состоянию на май 2019 года в украинских тюрьмах и СИЗО было 57 тыс. "свободных" мест.

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