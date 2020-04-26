В Черновицком СИЗО заключенные порезали себя потому то туда привезли больного с COVID-19

В Черновцах, где в области уже больше тысячи заболевших коронавирусом, привезли заключенного, с подтвержденным диагнозом COVID-19, против чего взбунтовались остальные заключенные. Некоторые из них порезали себя в знак протеста. Об этом в своем Telegram-канале рассказала омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, 23 апреля около 23 часов заключенные стали выражать недовольство против того, что недавно в СИЗО привезли мужчину с подтвержденным коронавирусом. Заключенные возмущались, призывали к неповиновению и баррикадировались.

В ответ на это 25 апреля в 6 утра руководитель СИЗО собрал по тревоге личный состав. В 8 утра заключенные из трех камер стали сопротивляться тому, чтобы к ним вошли охранники с проверкой.

"Поэтому к семи заключенным применена физическая сила, а одному из них — специальные средства (наручники). В знак протеста трое заключенных нанесли себе телесные повреждения, порезав предплечья. Один из заключенных имел венозное кровотечение. Для оказания ему помощи была вызвана карета скорой медицинской помощи, а сам заключенный был вывезен за пределы СИЗО", — пишет Денисова.

Чтобы выяснить обстоятельства случившегося, омбудсмен направила в СИЗО регионального представителя Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Черновицкой области Леонида Мельникова, который пообщался с заключенными и персоналом учреждения, ознакомился со служебной и медицинской документацией, в том числе по применению к заключенным физической силы и специальных средств, а также оказания медицинской помощи.

Сейчас в учреждении проводится служебная проверка. Проинформированы правоохранительные органы.

Заключенный, у которого подтвердили коронавирус, находится в отдельной камере в изолированном блоке. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров поддержал эксперимент по введению платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий и питания лицам, взятым под стражу, в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы.

Ранее министр Малюська выступает за частные СИЗО, но против разрешения приватизации тюрем в Украине.

По состоянию на май 2019 года в украинских тюрьмах и СИЗО было 57 тыс. "свободных" мест.