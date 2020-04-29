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29 апреля 2020, среда, 11:24 218
Силовые структуры 2020-04-29T11:24:52+03:00
Українські Новини
Нарушение карантина в Киевском СИЗО начал расследовать Офис Генпрокурора

Нарушение карантина в Киевском СИЗО начал расследовать Офис Генпрокурора

Ольга Фандорина
СИЗО, Офис Генпрокурора, Киевское СИЗО, Карантин в СИЗО

Офис Генерального прокурора открыл уголовное производство по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней, которые были обнаружены уполномоченным Верховной Рады по правам человека при мониторинговом визите в Киевский следственный изолятор (СИЗО).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, передают Українськi Новини.

Дело открыто по ст. 325 Уголовного кодекса.

Омбудсмен обратилась в Офис генпрокурора и указала на возможные нарушения карантинных мероприятий, которые могут вызвать угрозу распространения острой респираторной болезни COVID-19 в Киевском СИЗО.

В учреждении содержится более 2,4 тыс. заключенных и ежедневно работает более 420 человек персонала, следовательно, распространение инфекции в условиях изоляции может иметь тяжелые последствия.

В частности, администрация учреждения не обеспечила средствами индивидуальной защиты заключенных, направляемых в суды или на проведение следственных действий и необходимую их изоляцию после возвращения.

С момента введения в пенитенциарной системе карантина из Киевского следственного изолятора в суды были доставлены 1 648 человек.

Кроме того, медицинская часть СИЗО оказалась неподготовленной к работе в условиях карантина, персонал СИЗО и медицинские работники не используют средства индивидуальной защиты.

Нарушается порядок дезинфекции одежды и обуви, а также правила приема посылок, бандеролей и передач для удерживаемых лиц.

Офис генпрокурора подчеркивает необходимость соблюдения всех предусмотренных и утвержденных мероприятий, направленных на предупреждение распространения COVID-19 в местах несвободы.

Как сообщали Українськi Новини, в Черновицком СИЗО заключенные порезали себя потому то туда привезли больного с COVID-19.

Кабинет Министров поддержал эксперимент по введению платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий и питания лицам, взятым под стражу, в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы.

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