Нарушение карантина в Киевском СИЗО начал расследовать Офис Генпрокурора

Офис Генерального прокурора открыл уголовное производство по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней, которые были обнаружены уполномоченным Верховной Рады по правам человека при мониторинговом визите в Киевский следственный изолятор (СИЗО). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, передают Українськi Новини. Дело открыто по ст. 325 Уголовного кодекса. Омбудсмен обратилась в Офис генпрокурора и указала на возможные нарушения карантинных мероприятий, которые могут вызвать угрозу распространения острой респираторной болезни COVID-19 в Киевском СИЗО. В учреждении содержится более 2,4 тыс. заключенных и ежедневно работает более 420 человек персонала, следовательно, распространение инфекции в условиях изоляции может иметь тяжелые последствия. В частности, администрация учреждения не обеспечила средствами индивидуальной защиты заключенных, направляемых в суды или на проведение следственных действий и необходимую их изоляцию после возвращения. С момента введения в пенитенциарной системе карантина из Киевского следственного изолятора в суды были доставлены 1 648 человек. Кроме того, медицинская часть СИЗО оказалась неподготовленной к работе в условиях карантина, персонал СИЗО и медицинские работники не используют средства индивидуальной защиты. Нарушается порядок дезинфекции одежды и обуви, а также правила приема посылок, бандеролей и передач для удерживаемых лиц. Офис генпрокурора подчеркивает необходимость соблюдения всех предусмотренных и утвержденных мероприятий, направленных на предупреждение распространения COVID-19 в местах несвободы. Как сообщали Українськi Новини, в Черновицком СИЗО заключенные порезали себя потому то туда привезли больного с COVID-19. Кабинет Министров поддержал эксперимент по введению платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий и питания лицам, взятым под стражу, в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы.