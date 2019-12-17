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17 декабря 2019, вторник, 15:30 557
Происшествия 2019-12-17T15:52:48+02:00
Українські Новини
В Кропивницком заключенные СИЗО устроили бунт

В Кропивницком заключенные СИЗО устроили бунт

Таня Войтюк
СИЗО, бунт в СИЗО, Тюремный бунт, Тюрьма, Кропивницкий
Тюрьма. фото: pixabay
Тюрьма. фото: pixabay

Спустя почти полгода после того, как заключенные из одесской колонии устроили забастовку, новый тюремный бунт разгорелся в следственном изоляторе (СИЗО) уже в Кропивницком.

Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook бывший глава Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький, передают Українські Новини.

"Один из заключенных напал на женщину-психолога и избил ее. После этого начал призывать других заключенных его поддержать. Те вышли из камер и совершили неповиновение и беспорядок. Поступает информация, что бунт продолжается. Под контролем заключенных сегодня утром два корпуса. Ключи у сотрудников забрали", - написал он.

Старенький отметил, что администрация СИЗО не управляет ситуацией.

Как сообщали Українські Новини, в Черкасской исправительной колонии № 62 на Пасху, 28 апреля, произошел бунт осужденных. Был введен режим особых условий. 

Напомним, Министерство юстиции намерено закрывать тюрьмы из-за недофинансирования, а также разрешить работу частных следственных изоляторов (СИЗО).

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