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05 травня 2020, вівторок, 22:19 7
Суспільство 2020-05-06T00:45:01+03:00
Українські Новини
Заробітчан повезуть в п'ять європейських країн: МАУ готує спецрейси

Заробітчан повезуть в п'ять європейських країн: МАУ готує спецрейси

Надежда Комендантова
МАУ, Заробітчани, Трудові мігранти, чартер, спецрейси
Літак. Фото: spotters.net.ua
Літак. Фото: spotters.net.ua

В той час, як Чехія з 11 травня відкриває кордони для заробітчан, авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) отримала замовлення на виконання чартерних рейсів з перевезення українців за трудовими контрактами в Німеччину, Великобританію, Фінляндію, Швецію, Польщу.

Про це йдеться в повідомленні МАУ, передають Українські Новини.

"Зараз МАУ отримала замовлення на здійснення чартерних перевезень в Німеччину, Великобританію, Фінляндію, Швецію, Польщу", - сказано в ньому.

Зокрема, 5 травня авіакомпанія має намір виконати третій спеціальний пасажирської рейс з Києва у Франкфурт (аеропорт "Хан") з перевезення українських громадян за трудовими контрактами.

Наголошується, що такі перевезення стали можливі завдяки співпраці з Міністерством закордонних справ і офісом віце-прем'єр міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Згідно з повідомленням, до обов'язкових умов подорожі належать наявність трудової візи, контракту строком від трьох місяців, медичної страховки, у тому числі на випадок COVID-19.

При цьому до перевезення приймаються тільки офіційно працевлаштовані громадяни, виїзд яких за кордон не є епідеміологічним ризиком.

Раніше вже були виконані аналогічні рейси в Гельсінкі і Лондон.

Як повідомляли Українські Новини, 29 квітня МАУ зі значною затримкою здійснила рейс "Київ - Лондон" для доставки у Великобританії на роботу українських громадян, які мають довгостроковий контракт з роботодавцем через заборону Державної авіаційної служби України. 1 травня в ході брифінгу Пристайко заявив, що прогнозує виїзд тисяч українців на сезонні роботи за кордон.

В Польщі збиралися відправити чартерні рейси за українськими заробітчанами.

Тим часом, Польща відновила видачу робочих віз українцям.

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