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  • Український полярник показав чарівні фото "караючи землі"
05 травня 2020, вівторок, 20:44 4
Життя 2020-05-05T21:15:01+03:00
Українські Новини
Український полярник показав чарівні фото "караючи землі"

Український полярник показав чарівні фото "караючи землі"

Ярина Вацяк
Антарктида, Фоторепортаж, станція

Після того, як 25-а українська антарктична експедиція прибула в Антарктиду після 2-тижневої обсервації в Чилі, 30 квітня чилійське судно "Betanzos" з українськими полярниками на борту вийшло в протоку Дрейка і, огинаючи мис Горн, підійшло до Вогняної Землі.

Про це розповідає учасник сезонної експедиції 2020 року, професор кафедри мінералогії, геохімії та петрографії Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка, доктор геологічних наук Олександр Мітрохін, пише "Експедиція ХХІ".

Вчений показав неймовірні кадри пейзажів з "краю землі".

1. Кордильера Дарвин, где-то здесь находится самая высокая точка Огненной Земли - 2438 м. Фото: Александр Митрохин
Кордільєра Дарвін, десь тут знаходиться найвища точка Вогняної Землі - 2438 м. Фото: Олександр Митрохин
2. Несмотря на красноречивое название на Огненной Земле нет действующих вулканов. Фото: Александр Митрохин
Незважаючи на красномовну назву на Вогняній Землі немає діючих вулканів. Фото: Олександр Митрохин
3. По мере продвижения на запад в сторону Тихого океана ландшафт меняется. Горы становятся ниже, исчезают ледники. Фото: Александр Митрохин
По мірі просування на захід у бік Тихого океану ландшафт змінюється. Гори стають нижчими, зникають льодовики. Фото: Олександр Митрохин
4. В протоках появляются многочисленные мели и мелкие каменные островки. Фото: Александр Митрохин
В протоках з'являються чисельні мілини та дрібні кам'яні острівці. Фото: Олександр Митрохин
5. На горизонте за этими островками находится Тихий океан. Фото: Александр Митрохин
На обрії за цими острівцями знаходиться Тихий океан. Фото: Олександр Митрохин
6.
6 "Betanzos" проходить Canal Brecknock і повертає на північний схід у бік Магеланової протоки. Фото: Олександр Митрохин
7 Маршрут
Маршрут "Betanzos" протоками архіпелагу Вогняна Земля (Tierra del Fuego) Фото: Олександр Митрохин

Як повідомляли Українські Новини, українські полярники через карантин вирушили на Південний полюс на тиждень раніше. В цьому році в Антарктиду поїхали наймолодші українські полярники.

Раніше учасники 24-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) знайшли "втрачену" льодовикову печеру в Антарктиді, виявивши, що вона втричі більше, ніж вважалося раніше, має річку і кілька озер. Також до українських полярників в Антарктиді "в гості" приходив імператорський пінгвін.

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