Український полярник показав чарівні фото "караючи землі"

Після того, як 25-а українська антарктична експедиція прибула в Антарктиду після 2-тижневої обсервації в Чилі, 30 квітня чилійське судно "Betanzos" з українськими полярниками на борту вийшло в протоку Дрейка і, огинаючи мис Горн, підійшло до Вогняної Землі. Про це розповідає учасник сезонної експедиції 2020 року, професор кафедри мінералогії, геохімії та петрографії Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка, доктор геологічних наук Олександр Мітрохін, пише "Експедиція ХХІ". Вчений показав неймовірні кадри пейзажів з "краю землі". [gallery-6118] Як повідомляли Українські Новини, українські полярники через карантин вирушили на Південний полюс на тиждень раніше. В цьому році в Антарктиду поїхали наймолодші українські полярники. Раніше учасники 24-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) знайшли "втрачену" льодовикову печеру в Антарктиді, виявивши, що вона втричі більше, ніж вважалося раніше, має річку і кілька озер. Також до українських полярників в Антарктиді "в гості" приходив імператорський пінгвін.