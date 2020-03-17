подписаться на рассылку
26.9 27.9
29.1 30.9
˟
17 марта 2020, вторник, 12:24 158
Общество 2020-03-17T12:24:20+02:00
Українські Новини
Украинские полярники из-за карантина отправились на Южный полюс на неделю раньше

Украинские полярники из-за карантина отправились на Южный полюс на неделю раньше

Ольга Фандорина
Карантин, Экспедиция, Южный полюс, украинские полярники, Полярники

Экспедиция из двенадцати молодых украинских полярников из-за карантина была вынуждена отправиться на Южный полюс на неделю раньше запланированного срока. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Уточняется, что они должны преодолеть 15 тысяч километров самолетом и кораблем. В дороге они проведут неделю.

На этот раз в экспедиции участвуют две женщины. Исследование Антарктиды продлится год.

До того, как отправиться в дорогу, все собрались в низкочастотной обсерватории на Харьковщине. Целую неделю они знакомились, с ними беседовали психологи. Опытные полярники советовали, что надо взять с собой на станцию.

Как сообщали Українські Новини, 19 января украинские полярники отметили Крещение купанием в ледяной бухте.

Ранее украинские полярники показали, как вылупляются пингвины и другие жители Антарктиды.

Больше новостей о: Карантин Экспедиция Южный полюс украинские полярники Полярники

Киевское метро закроют сегодня в 23:00
За нарушение карантина грозит штраф 170 тыс. гривен и 8 лет тюрьмы: Рада приняла закон
Новости
Пустые улицы Днипра. Фото:
В Днипре закрывают метро. Что происходит на улицах 12:41
Украинские аэропорты сегодня приняли 22 международных рейса с украинцами, планируется - еще 25 12:32
Гривна продолжает стремительно падать: НБУ обвалил нацвалюту на 60 копеек 12:31
16 марта стал самым худшим днем в истории Фондового рынка за 33 года 12:29
Первые рейсы из Египта уже в Украине
JoinUp начал эвакуировать украинских туристов из Египта 12:28
больше новостей
Самолет с эвакуированными из Италии украинцами ожидают в Борисполе к 23.00 20:33
Коронавирус. Фото: Информатор
В 6 областях Украины зафиксировали подозрение на коронавирус 15:40 Инфографика
Медицинские маски. Фото: Юрий Бауман
Украинские супермаркеты взвинтили цены на медицинские маски: упаковки по 1200 гривен 13:08
Решение закрыть метро принято, – Гончаренко 22:41
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирусом заразились уже 168 тыс. человек, за сутки 670 погибших. Данные на 16 марта 08:40 Карта
больше новостей
Ярославский договорился с Джеком Ма, и в Украину едут тест-системы на короновирус 08:46
Минздрав Франции назвал препараты, которые категорически нельзя пить при коронавирусе 16:44
Медицинские маски. Фото: Юрий Бауман
Украинские супермаркеты взвинтили цены на медицинские маски: упаковки по 1200 гривен 13:08
Зеленский. Скриншот видеообращения
Зеленский обратился к украинцам о временных мерах из-за карантина: полное обращение 17:43
Минздрав призвал закрыть все, кроме аптек и магазинов 20:31
больше новостей
Рада запретила штрафовать украинцев за просрочку уплаты коммуналки на время карантина
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok