Украинские полярники из-за карантина отправились на Южный полюс на неделю раньше

Экспедиция из двенадцати молодых украинских полярников из-за карантина была вынуждена отправиться на Южный полюс на неделю раньше запланированного срока. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Уточняется, что они должны преодолеть 15 тысяч километров самолетом и кораблем. В дороге они проведут неделю.

На этот раз в экспедиции участвуют две женщины. Исследование Антарктиды продлится год.

До того, как отправиться в дорогу, все собрались в низкочастотной обсерватории на Харьковщине. Целую неделю они знакомились, с ними беседовали психологи. Опытные полярники советовали, что надо взять с собой на станцию.

Как сообщали Українські Новини, 19 января украинские полярники отметили Крещение купанием в ледяной бухте.

Ранее украинские полярники показали, как вылупляются пингвины и другие жители Антарктиды.