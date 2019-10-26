К украинским полярникам в Антарктике "в гости" пришел императорский пингвин

На антарктической станции "Академик Вернадский" украинских полярников внезапно посетил императорский пингвин, решив "поздороваться". Об этом на своей странице в Facebook написала Украинская исследовательница Оксана Савенко, опубликовав фотографии.

Так, исследовательница поделилась своими позитивными впечатлениями от внезапного гостя.

"Иногда бывает грустно, а за окном пасмурно и снова этот тревожный ветер и что-то мокрое и холодное сыплет с неба. И вот выходишь со станции на биологические наблюдения, с мотивацией уровня о котором стыдно и себе признаться. А здесь стоит он. Одинешенек. Антарктида умеет подбодрить своих исследователей. Сегодня впервые за зимовку к нам в гости пришел императорский пингвин", - написала Савенко.

Императорский пингвин на станции "Академик Вернадский". Фото: Фейсбук/Оксана Савенко

Как сообщали Українські новини, украинские полярники показали весенний бэби-бум у тюленей.

Тем временем украинские полярники провожают сказочную зиму в Антарктиде.

Также на станцию ​​"Академик Вернадский" в марте состоялись торжественные проводы 24-й Украинской антарктической экспедиции. В состав 24-й УАЭ вошло 12 участников.