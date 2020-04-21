После обсервации в Чили 25-я украинская экспедиция добралась до Антарктиды

25-я украинская антарктическая экспедиция прибыла в Антарктиду после 2-недельной обсервации в Чили в то время, как коронавирус зафиксировали на всех континентах, кроме Антарктиды.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки, передают Українськi Новини.

"Участники 25-й украинской антарктической экспедиции (УАЭ) преодолели последний отрезок пути в Антарктиду и добрались до станции "Академик Вернадский". После 6 дней пути кораблем команда прибыла на остров Галиндез поздно ночью", - говорится в нем.

Отмечается, что из-за карантина команда не смогла с первого раза добраться до Антарктиды и вынуждена была вернуться в Киев, но благодаря скоординированной работе многих украинских ведомств и дипломатических учреждений экспедицию удалось доставить в Чили в конце марта.

Прибытие 25-й УАЭ в Антарктиду. Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Там они прошли 2-недельную обсервацию и 14 апреля отправились на станцию ​​"Академик Вернадский".

На станции их ждали коллеги из 24-й экспедиции, которые провели там уже больше года, а также сезонный отряд ученых, который находится в Антарктиде несколько месяцев.

В сообщении также подчеркивается, что сейчас на станции сложные погодные условия: очень ветрено и снежно.

Главной задачей полярников в течение следующих нескольких дней будет разгрузка корабля - в Чили на него погрузили около 6 фур запасов продуктов питания, приборов и горючего.

Станция "Академик Вернадский". Фото: facebook.com/AntarcticCenter

После разгрузки судна команда 24-й украинской антарктической экспедиции передаст станцию ​​25-й экспедиции и начнет долгожданное путешествие домой.

Как сообщали Українськi Новини, 20 января Министерство образования и науки утвердило список украинских полярников, которые должны были отправиться в антарктическую экспедицию в марте этого года.

В феврале в Антарктиде зафиксировали новый температурный рекорд, температура на базе Эсперанза поднялась до +18.3 градусов.