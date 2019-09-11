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11 сентября 2019, среда, 07:32 26
Наука 2019-09-11T08:45:01+03:00
Українські Новини
Украинские полярники нашли "потерянную" ледниковую пещеру в Антарктиде

Украинские полярники нашли "потерянную" ледниковую пещеру в Антарктиде

Участники 24-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ), проводы которой состоялись в марте, нашли "потерянную" ледниковую пещеру в Антарктиде, обнаружив, что она втрое больше, чем считалось ранее, имеет реку и несколько озер.

Об этом говорится в сообщении на странице "Национальный антарктический научный центр" в социальной сети Facebook.

"Еще с первых экспедиций ученые нашли на острове Галиндез, где находится украинская станция, ледяную пещеру. Вход в нее был с противоположной от станции берега острова, под вершиной ледника. Однако оказалось, что несколько лет назад этот ледник сдвинулся в океан и вход завалило. Поэтому мы решили заняться поисками входа в пещеру. Было несколько неудачных попыток найти его со стороны пролива Пенола. А вот в леднике со стороны старой британской базы-музея - домика Ворде - нам повезло: мы нашли вход в "потерянную" пещеру", - рассказал руководитель 24-ой УАЭ Игорь Дикий.

Сообщается, что общая длина ходов в пещере составляет около 200 метров, они расположены в три этажа.

Полярники нашли на нижнем маршруте замерзшее озеро, а в конце этого хода - огромный зал. высота зала составляет около 12 м, что почти равно высоте четырехэтажного дома, ширина составляет около 8 м и высота - 30 метров. В этом зале также обнаружили два озера и подледную реку. Ученые отобрали лед и воду для гидрохимического анализа и исследований о наличии бактерий и вирусов по их экологическим ДНК. Образцы льда будут сохранят для анализа в лабораториях Украины.

Кроме этого, полярники нашли перо птицы в одной из ледовых глыб на глубине около 20 метров от поверхности. Перо имеет широкое опахало, что свидетельствует о том, что оно принадлежит не пингвину. Ученые намерены выяснить, чье это перо и сколько ему лет.

Ледниковая пещера в Антарктиде. Фото: facebоok.com/AntarcticCenter
Ледниковая пещера в Антарктиде. Фото: facebоok.com/AntarcticCenter
Ледниковая пещера в Антарктиде. Фото: facebоok.com/AntarcticCenter
Ледниковая пещера в Антарктиде. Фото: facebоok.com/AntarcticCenter
Ледниковая пещера в Антарктиде. Фото: facebоok.com/AntarcticCenter
Ледниковая пещера в Антарктиде. Фото: facebоok.com/AntarcticCenter
Ледниковая пещера в Антарктиде. Фото: facebоok.com/AntarcticCenter
Ледниковая пещера в Антарктиде. Фото: facebоok.com/AntarcticCenter
Ледниковая пещера в Антарктиде. Фото: facebоok.com/AntarcticCenter
Ледниковая пещера в Антарктиде. Фото: facebоok.com/AntarcticCenter
Ледниковая пещера в Антарктиде. Фото: facebоok.com/AntarcticCenter
Ледниковая пещера в Антарктиде. Фото: facebоok.com/AntarcticCenter

Напомним, ранее Українські Новини писали об одном дне из жизни украинских полярников в компании китов и тюленей.

Тем временем, в 2018 году на конкурс по отбору полярников на станцию "Вернадский" подали рекордное количество заявлений.

Больше новостей о: Антарктида станция Академик Вернадский Фоторепортаж украинские полярники Ледниковая пещера

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