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20 января 2020, понедельник, 20:52 8
Общество 2020-01-20T20:54:07+02:00
Українські Новини
В Антарктиду поедут самые молодые украинские полярники

В Антарктиду поедут самые молодые украинские полярники

Таня Войтюк
станция Академик Вернадский, украинские полярники, Экспедиция, Украинцы, Антарктида
Станция
Станция "Академик Вернадский" в Антарктике. Фото: Александр Марченко

В понедельник, 20 января, Министерство образования и науки утвердило список украинских полярников, которые отправятся в антарктическую экспедицию в марте этого года.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Отмечается, что это самый молодой состав экспедиции за все годы.

"Средний возраст участников - 37 лет. Мы хотим дать молодежи как можно больше шансов реализовать себя и свой научный потенциал. И по той же причине половина состава являются "новичками", то есть впервые едут на год работать в Антарктиду. В то же время, вторая часть экспедиции - это опытные полярники", - говорится в сообщении.

В экспедицию отправятся 12 человек - 7 ученых, врач, повар, системный механик, дизелист-электрик, системный администратор связи.

"Зимний отряд юбилейной, 25-й Украинской антарктической экспедиции наполовину будет состоять из новичков, будет самым молодым за все годы, в нем - как и в предыдущей команде, будет 2 женщины. Отряд отправится на станцию в марте 2020-го и будет работать там в течение года", - говорится в сообщении.

Вскоре участники должны пройти специальный многодневный тренинг, где они будут усваивать навыки, необходимые для жизни и работы на станции "Академик Вернадский".

Состав экспедиции. Инфографика: МОСостав экспедиции. Инфографика: МОН

Как сообщали Українські Новини, 19 января украинские полярники отметили Крещение купанием в ледяной бухте.

Ранее украинские полярники показали, как вылупляются пингвины и другие жители Антарктиды.

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