Рада проведе позачергове засідання в четвер. У порядку денному питання страхування медиків

Верховна Рада, яка раніше планувала провести позачергове пленарне засідання у вівторок, 12 травня, збереться для розгляду питання страхування медичних працівників 7 травня о 14:00.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби парламенту, передають Українські Новини.

"У зв'язку з вимогою 156 народних депутатів України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання та відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України: скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання на 14 годин 7 травня 2020", - йдеться в ньому з посиланням на розпорядження голови Ради Дмитра Разумкова.

Згідно з розпорядженням, планується розглянути законопроект №3380 про внесення змін у деякі закони України з метою підвищення здатності системи охорони здоров'я України протидіяти поширенню коронавирусной хвороби COVID-19 та №3376 щодо визначення розмірів обов'язкового державного страхування працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб.

Як повідомляли Українські Новини, у Україні від коронавірусу померли 16 медпрацівників. Всього коронавірус зафіксували майже у 2 тис. медиків.

У четвер, 30 квітня, колектив Київської міської клінічної лікарні №8 Оболонського району вийшов на протест через низьку зарплату в 3-5 тисяч гривень в умовах пандемії коронавірусу.

Сьогодні в Україні не вистачає медпрацівників середнього і молодшого рівня, масово звільняються в умовах пандемії, в той час, як кількість хворих коронавірусом в Україні досягла 10 861 випадків станом на 1 травня.

Тим часом, спеціальні захисні костюми для медиків, Міністерство охорони здоров'я повинно було отримати 1 травня, але так і не отримало, хоча купувало їх удвічі дорожче, ніж волонтери.