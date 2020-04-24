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  • "Пациенты" покупают костюмы с международным стандартом вдвое дешевле, чем Минздрав
24 апреля 2020, пятница, 23:38 515 Документ
Политика 2020-04-24T23:52:00+03:00
Українські Новини
"Пациенты" покупают костюмы с международным стандартом вдвое дешевле, чем Минздрав

"Пациенты" покупают костюмы с международным стандартом вдвое дешевле, чем Минздрав

Ярина Вацяк
Врачи, Минздрав, Коронавирус, Защитные костюмы, защита для медиков
Защитный костюм для медиков. Фото: patients.org.ua
Защитный костюм для медиков. Фото: patients.org.ua

Министерство здравоохранения Украины закупает защитные костюмы для врачей китайского производства, что почти в 2 раза дороже рыночных цен (около 500 грн за штуку).

Об этом говорится в сообщении благотворительного фонда "Пациенты Украины" в социальной сети Facebook, который закупает костюмы с таким же уровнем защиты вдвое дешевле.

""Мы заботимся о наших врачах и хотим купить им наилучшую защиту", - оправдывается Министерство здравоохранения Украины за закупку защитных костюмов китайского производства, что почти в 2 раза дороже рыночных цен (около 500 грн за штуку). Так ок, отвечаем Минздраву. Благотворительный фонд "Пациенты Украины" закупает защитные костюмы, с тем же стандартом, о котором так лестно отзывается Министерство по 215 грн", - говорится в нем.

Защитный костюм для медиков. Фото: patients.org.uaЗащитный костюм для медиков. Фото: patients.org.ua

Костюм для медиков. Фото: patients.org.uaКостюм для медиков. Фото: patients.org.ua

В сообщении организации отмечается, что костюмы украинского производства отшивает ООО "Тезаурус" в Винницкой области. На защитные костюмы указано стандарт EN 14126: 2003.

"Кроме того, стандарт, которым прикрывается Минздрава, который якобы гарантирует очень надежную защиту врачей, не предусматривает тестирование на вирусные инфекции. То есть, стандарт EN 14126: 2003, которым руководствуется МОЗ, а не стандартизируется по респираторным вирусным инфекциям. Для проверки стандарта используется тест на бактериях. Это означает, что никто в мире не имеет ответа по проникновению через них коронавирусов. Наверное, только наш Минздрав", - говорится в сообщении.

Документ: patients.org.uaДокумент: patients.org.ua

Документ о защитных костюмах для медиков. Фото: patients.org.uaДокумент о защитных костюмах для медиков. Фото: patients.org.ua

Как сообщали Українські Новини Кабинет Министров определил порядок выплат доплат медикам, привлеченным к борьбе с коронавирусом.

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