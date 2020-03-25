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25 марта 2020, среда, 12:41 166
Медицина 2020-03-25T12:48:17+02:00
Українські Новини
Кличко опроверг информацию о приеме больных коронавирусом в киевскую больницу №8

Кличко опроверг информацию о приеме больных коронавирусом в киевскую больницу №8

Ярина Вацяк
Виталий Кличко, Больницы, Брифинг, Коронавирус, коронавирус в Киеве, больница №8

Киевская городская больница №8 не будет принимать больных коронавирусом, поскольку не входит в список определенных опорных больниц для госпитализации больных COVID-19 в то время, как в столице зафиксировали 3 новых случая коронавируса.

Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

"Киевская городская больница №8, по которой сегодня распространяют недостоверную информацию, не входит в перечень больниц, которые определены как опорные больницы. Как опорные больницы для приема больных коронавирусом", - сказал он.

Кличко отметил, что список опорных больниц был обнародован ранее.

Список больниц, в которых будут принимать больных коронавирус в Киеве:

  • Киевская городская больница №4
  • Городская клиническая больница № 9
  • Киевская городская клиническая больница №1
  • Детская клиническая инфекционная больница
  • Городской родильный дом №3
  • Городской роддом №5

Как сообщали Українські Новини, Виталий Кличко не может назвать дату открытия метро в Киеве. 

18 марта Киевский метрополитен на время карантина приостановил свою работу.

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