Кличко опроверг информацию о приеме больных коронавирусом в киевскую больницу №8

Киевская городская больница №8 не будет принимать больных коронавирусом, поскольку не входит в список определенных опорных больниц для госпитализации больных COVID-19 в то время, как в столице зафиксировали 3 новых случая коронавируса.

Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

"Киевская городская больница №8, по которой сегодня распространяют недостоверную информацию, не входит в перечень больниц, которые определены как опорные больницы. Как опорные больницы для приема больных коронавирусом", - сказал он.

Кличко отметил, что список опорных больниц был обнародован ранее.

Список больниц, в которых будут принимать больных коронавирус в Киеве:

Киевская городская больница №4

Городская клиническая больница № 9

Киевская городская клиническая больница №1

Детская клиническая инфекционная больница

Городской родильный дом №3

Городской роддом №5

Как сообщали Українські Новини, Виталий Кличко не может назвать дату открытия метро в Киеве.

18 марта Киевский метрополитен на время карантина приостановил свою работу.