Кличко опроверг информацию о приеме больных коронавирусом в киевскую больницу №8

Киевская городская больница №8 не будет принимать больных коронавирусом, поскольку не входит в список определенных опорных больниц для госпитализации больных COVID-19 в то время, как в столице зафиксировали 3 новых случая коронавируса. Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга. "Киевская городская больница №8, по которой сегодня распространяют недостоверную информацию, не входит в перечень больниц, которые определены как опорные больницы. Как опорные больницы для приема больных коронавирусом", - сказал он. Кличко отметил, что список опорных больниц был обнародован ранее. Список больниц, в которых будут принимать больных коронавирус в Киеве: Киевская городская больница №4 Городская клиническая больница № 9 Киевская городская клиническая больница №1 Детская клиническая инфекционная больница Городской родильный дом №3 Городской роддом №5 Как сообщали Українські Новини, Виталий Кличко не может назвать дату открытия метро в Киеве. 18 марта Киевский метрополитен на время карантина приостановил свою работу.