Мы "зашиваемося": врачи рассказали о массовых увольнениях и сравнили условия работы с итальянскими

Сегодня в Украине не хватает медработников среднего и младшего уровня, массово увольняются в условиях пандемии, в то время, как количество больных коронавирусом в Украине достигла 10 861 случаев по состоянию на 1 мая.

Об этом в интервью "Главкому" рассказал врач-анестезиолог, реаниматолог Николай Рихлицька, который недавно вернулся из командировки в Италию.

"Если сравнить работу реанимации в Италии, то там 4-5 пациентов обслуживают два фельдшера. То есть две медсестры, средних медработника, одна санитарка и один врач. У нас около 10 пациентов на одного врача и, в лучшем случае, медсестра, и пол санитарки", - утверждает он.

Отвечая на вопрос об уровне зарплат, Рихлицька отметил, что в Италии медсестры получают 2-3 тыс. евро в месяц, врач-реаниматолог - 40-80 евро в час. А в Украине медсестра работает за 3-4 тыс. грн в месяц как в условиях пандемии, так и при обычной ситуации.

"Это минимум 6 часов на ногах, а то и восемь или двенадцать. Человек нормально не ест, не пьет, "варится", потому что очень жарко, задыхается, при этом еще и работает. Как я ее могу удержать или жаловаться на плохое выполнение его обязанностей?" - говорит врач.

Рихлицька сообщил, что сейчас "поголовно" увольняются медработники среднего звена, в том числе очень квалифицированные. "Увольняются врачи на волне пандемии. У нас и раньше не хватало кадров, сейчас и подавно", - сказал он.

В то же время председатель Черновицкой облгосадминистрации рассказал, что недостатка кадров нет, область имеет Буковинский государственный медицинский университет, вместо работников, уволившихся, приходят новые. Однако Рихлицька утверждает, что она "не видит этого на практике".

"Так отчитываются от низов до министерства. Но по факту мы "зашиваемося", - говорит врач.

Как сообщали Українські Новини, в начале апреля команда украинских медиков отправилась в Италию для помощи итальянским коллегам в борьбе с коронавирусом. Один из врачей, пребывающих ныне в одном из эпицентров пандемии COVID-19 в Италии рассказал, в каких условиях они работают с пациентами.

Ранее в СМИ также писали о том, что из больниц в Киевской области увольняются врачи из-за коронавируса и низких зарплат.