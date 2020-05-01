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01 мая 2020, пятница, 12:41 125
Медицина 2020-05-01T12:44:57+03:00
Українські Новини
Защитные костюмы для медиков, которые МОЗ закупил в два раза дороже, так и не прибыли, - СМИ

Защитные костюмы для медиков, которые МОЗ закупил в два раза дороже, так и не прибыли, - СМИ

Ярина Вацяк
Врачи, Минздрав, Закупки, коронавирус в Украине, Пик коронавируса, Защитные костюмы
Защитный костюм для медиков. Фото: patients.org.ua
Защитный костюм для медиков. Фото: patients.org.ua

Специальные защитные костюмы для медиков, Министерство здравоохранения должно было получить 1 мая, но так и не получило, хотя закупало их вдвое дороже, чем волонтеры. В то же время пик заболеваемости коронавирусом в Украине прогнозируют на начало мая.

Компания, которая еще 2 месяца назад даже пачку аспирина не продала государству, написала в Минздрав, что у них проблемы с поставками, пишет "Украинская правда. Жизнь".

Проблемы с поставками именно тех 70 000 костюмов, которые все медики ждут еще с середины апреля.

Компания утверждает, что в них форс-мажор.

Видимо владельцы компании, без тендеров выигрывает подряды на десятки миллионов гривен забыли, что форс-мажор не только в Украине, но и в мире продолжается уже почти полгода.

Они пишут, что задяерживают поставку костюмов, потому мол, с 25 апреля Китай ввел "усиленный контроль" по экспорту продукции, предназначенной для профилактики эпидемии.

"С 25 апреля, предприятия, экспортирующие медицинский защитную одежду, и имеют сертификацию или регистрацию согласно иностранных стандартов, должны подать письменную декларацию при таможенном оформлении. Обязательно продукция должна соответствовать стандартам качества и требованиям безопасности страны-импортера (региона), и таможня будет проверять и выпускать ее в соответствии с перечнем (списком) предприятий-производителей, которые получили сертификацию или регистрацию согласно иностранных стандартов", - говорится в письме МОЗ.

Еще в письме признают, что вся эта процедура займет дополнительно не более 10 дней, но и здесь ложь.

В подтверждение своих слов, компания "Мэдди", которая должна была поставить костюмы, предоставляет письмо от компании-производителя из Китая.

Как сообщали Українські Новини, сегодня в Украине не хватает медработников среднего и младшего уровня, массово увольняются в условиях пандемии, в то время, как количество больных коронавирусом в Украине достигла 10 861 случаев по состоянию на 1 мая.

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