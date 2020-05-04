Рада взяла паузу. Следующее заседание парламент проведет на следующей неделе

Верховная Рада, которая 30 апреля запустила спецпроцедуру для рассмотрения "антиколомойского" законопроекта, намерена провести внеочередное пленарное заседание во вторник, 12 мая.

Об этом депутат парламента от фракции "Слуга народа" Александр Качура написал в своем Telegram, передают Українськi Новини.

"Заседания на этой неделе не будет. Следующая пленарка ВР (пленарное заседание Верховной Рады) будет во вторник, 12 мая", - написал он.

Депутат отметил, что повестку дня внеочередного заседания будут формировать парламентские комитеты.

Как сообщали Українськi Новини, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Раде Александр Корниенко выступал за проведение 1-2 внеочередных пленарных заседаний парламента 4-8 мая.

Также Верховная Рада запустила специальную процедуру для рассмотрения законопроекта №2571-д о запрете возврата неплатежеспособных банков бывшим собственникам.

Ранее Зеленский одобрил упрощение процедуры рассмотрения большого количества поправок к законопроектам после того, как в "антиколомойский закон" внесено более 13 тыс. поправок.