подписаться на рассылку
26.75 27.2
28.85 29.7
˟
04 мая 2020, понедельник, 19:12 297
Верховная Рада и партии 2020-05-04T20:00:02+03:00
Українські Новини
Рада взяла паузу. Следующее заседание парламент проведет на следующей неделе

Рада взяла паузу. Следующее заседание парламент проведет на следующей неделе

Надежда Комендантова
Верховная Рада, Внеочередное заседание, Партия
Верховная Рада в масках.
Верховная Рада в масках.

Верховная Рада, которая 30 апреля запустила спецпроцедуру для рассмотрения "антиколомойского" законопроекта, намерена провести внеочередное пленарное заседание во вторник, 12 мая.

Об этом депутат парламента от фракции "Слуга народа" Александр Качура написал в своем Telegram, передают Українськi Новини.

"Заседания на этой неделе не будет. Следующая пленарка ВР (пленарное заседание Верховной Рады) будет во вторник, 12 мая", - написал он.

Депутат отметил, что повестку дня внеочередного заседания будут формировать парламентские комитеты.

Как сообщали Українськi Новини, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Раде Александр Корниенко выступал за проведение 1-2 внеочередных пленарных заседаний парламента 4-8 мая.

Также Верховная Рада запустила специальную процедуру для рассмотрения законопроекта №2571-д о запрете возврата неплатежеспособных банков бывшим собственникам.

Ранее Зеленский одобрил упрощение процедуры рассмотрения большого количества поправок к законопроектам после того, как в "антиколомойский закон" внесено более 13 тыс. поправок.

 

Больше новостей о: Верховная Рада Внеочередное заседание Партия "Слуга народа" Александр Качура

СБУ просит Раду решить проблему неконтролируемого ...
В четверг состоится внеочередное заседание Рады: в...
Тищенко проконтролирует, чтобы директор ресторана ...
В сети появилось заявление Гончарука об отставке...
Кабмин продлил карантин до 22 мая со смягчением с 11 мая
Минздрав обнародовал проекты рекомендаций для предприятий, которым разрешено работать с 11 мая
Новости
Партия Зеленского теряет рейтинг, а Вакарчук не проходит в Верховную Раду, - опрос 19:56
Электроэнергия для промпотребителей подорожала: "Интрерпайп" просит Зеленского вмешаться 19:40
На Южно-Украинский АЭС произошла вспышка COVID-19: заболели 12 сотрудников 19:20
Сергей Щербина: К упадку украинского села привели клубы, многоквартирные дома, газо- и водопровод? 19:17 Мнение
Рада взяла паузу. Следующее заседание парламент проведет на следующей неделе 19:12
больше новостей
Доллар замер в ожидании отмены карантина: эксперты рассказали, стоит ли скупать валюту 10:25
Без повышения пенсий останутся миллионы украинцев: кто не получит надбавку в мае 05:40 Инфографика
В "Эпицентре" запретили продажу строительных материалов, - СМИ 21:49
В Киевской области уже 784 случаев заражения коронавирусом. Данные по районам 16:01
Военная техника в Черкассах. Скриншот видео
На улицы "антикарантинных" Черкасс вывели Нацгвардию и военную технику 23:11
больше новостей
Трамп в Twitter анонсировал показ на американском телеканале фильма о расстрелах на Майдане, - СМИ 13:26
В "Эпицентре" запретили продажу строительных материалов, - СМИ 21:49
"Эпицентр" и дети чиновников. Куда ушло больше миллиарда гривен из бюджета на борьбу с COVID-19 20:20
Военная техника в Черкассах. Скриншот видео
На улицы "антикарантинных" Черкасс вывели Нацгвардию и военную технику 23:11
Парасюк признал, что его группа вела огонь по милиционерам на Майдане 20 февраля 2014 года 08:49
больше новостей
Мэр Черкасс Бондаренко готов к публичной встрече с Зеленским
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok