"Епіцентр" в Черкасах не закривався, мер Бондаренко особисто купував там товари

Магазин "Епіцентр" в Черкасах не закривався, мер міста Анатолій Бондаренко особисто купував там товари.

Про це заступник генерального директора, директор з роздрібної торгівлі компанії "Епіцентр К" Володимир Гончаров повідомив в інтерв'ю Українським Новинам.

"Ніхто магазин "Епіцентр" у Черкасах не закривав. І, якзазначав мер Черкас, він особисто купуваву "Епіцентрі" товари. Але купував він їх в інтернет-магазині epicentrk.ua та забирав у Центрі видачі онлайн-замовлень у магазині "Епіцентр". Ми маємо чеки, які це підтверджують", - сказав він.

Також Гончаров зазначив, що рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради №256 від 18 березня були внесені зміни в постанову №243, згідно з якою магазину "Епіцентр" було дозволено працювати і забезпечувати жителів Черкас товарами першої необхідності, за умови дотримання всіх санітарно-гігієнічних норм.

Раніше Бондаренко в інтерв'ю ЗМІ заявив, що міська влада з поліцією закривала "Епіцентр", але через день він знову відкрився.

Як повідомляли Українські Новини, з 1 травня Черкаси дозволили відновити роботу: магазинам непродовольчих товарів, будівельно- і електротоварів, сантехніки, канцелярії, книжкової продукції, меблів, ремонтних майстерень, перукарень і салонів краси, салонів ритуальних послуг, проектних організацій.

Також дозволена робота ринків, ярмарків, літніх майданчиків ресторанів. Крім цього, дозволено відвідання парків, скверів та атракціонів, об'єктів спортивної інфраструктури виключно для проведення тренувань.

Мер Черкас Анатолій Бондаренко переконаний в обґрунтованості пом'якшення карантинних заходів у місті. При цьому міністр внутрішніх справ Арсен Аваков попереджає міськк владк Черкас про жорстке реагування на пом'якшення карантинних заходів.

Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що діям міської влади Черкас щодо пом'якшення карантинних заходів буде дана відповідна оцінка, в тому числі і правоохоронними органами. За його словами, міська влада міста Черкаси вирішили повністю відмінити будь-які карантинні обмеження, які були введені урядом для боротьби з коронавирусной хворобою.