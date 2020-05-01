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01 мая 2020, пятница, 14:38 61
Кабмин 2020-05-01T14:53:16+03:00
Українські Новини
Аваков пригрозил городским властям Черкасс жестким реагированием на смягчение карантина

Аваков пригрозил городским властям Черкасс жестким реагированием на смягчение карантина

Ярина Вацяк
Арсен Аваков, Смягчение карантина, коронавирус в Черкассах, карантин в Черкассах
Арсен Аваков на
Арсен Аваков на "Право на владу". Скриншот: YouTube/ТСН

Министр внутренних дел Арсен Аваков предупреждает городские власти Черкасс о жестком реагировании на смягчение карантинных мер, которые в Украине продлили до 11 мая.

Об этом он написал на своей странице в Twitter, передают Українськi Новини.

"Господин председатель города Черкасс, вы заигрались! Прекратите рисковать здоровьем и жизнью людей ради политических игр! Реагирование будет жестким!", - написал он.

Как сообщали Українськi Новини, Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что действиям городских властей Черкасс по смягчению карантинных мер будет дана соответствующая оценка, в том числе и правоохранительными органами. По его словам, городские власти города Черкассы решили полностью отменить какие-либо карантинные ограничения, которые были введены правительством для борьбы с коронавирусной болезнью.

30 апреля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 455 до 10 861, количество умерших от заболевания - на 11 человек до 272 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев после трехдневного роста (26-28 апреля) снизилось на 15,7%, количество летальных случаев не изменилось. Больше всего случаев инфицирования выявлено в Черновицкой области (1 667), в Киеве (1 453) и Ивано-Франковской (899) области. При этом в Черкасской выявлено 296 случаев инфицирования.

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