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  • "Эпицентр" в Черкассах власти с полицией закрыли на карантин, но он открылся снова, - мэр Черкасс
03 мая 2020, воскресенье, 10:52 31
Политика 2020-05-03T10:55:00+03:00
Українські Новини
"Эпицентр" в Черкассах власти с полицией закрыли на карантин, но он открылся снова, - мэр Черкасс

"Эпицентр" в Черкассах власти с полицией закрыли на карантин, но он открылся снова, - мэр Черкасс

Надежда Комендантова
карантин в Черкассах, Анатолий Бондаренко, мэр Черкасс
"Эпицентр" Фото: Анатолий Бондаренко

В то время, как мэр Ивано-Франковска поддержал мэра Черкасс относительно смягчения карантина, появилась информация, что как мэрия совместно с полицейскими закрывала в городе строительный гипермаркет "Эпицентр", однако через день он открылся снова.

Об этом мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, который смягчил в городе карантин, рассказал в интервью "Украинской правде".

"Когда Кабмин принял постановление о карантине, и когда у нас первые дни он начал работать, мы закрыли его ("Эпицентр" - Ред.) вместе с полицией. Мы закрыли его! Но понятно, что потом все это дело работает, он открылся, и у нас огромные там очереди", - рассказал Бондаренко.

На вопрос журналиста о том, были ли у руководства "Эпицентра" необходимые связи среди чиновников или правоохранителей, чтобы продолжать работать во время карантина, Бондаренко ответил, что не имеет такой информации.

По его словам, ослабить карантин в городе с 1 мая было затруднительно.

"Мы приняли это решение, но, когда я общался с нашими предпринимателями, они сказали, что им нужно где-то четыре-пять дней, чтобы просто начать работать. Так же и с продуктовыми рынками, которым разрешил работать Кабинет министров, поэтому что продукции пока нет. То есть можно сказать, что мы ослабили, но предприятия не готовы предоставлять свои услуги в полном объеме," - сообщил изданию Бондаренко.

Как сообщали Українськi Новини, Офис генпрокурора проверит работу "Эпицентра" и ДТЭК во время карантина.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что действиям городских властей Черкасс по смягчению карантинных мер будет дана соответствующая оценка, в том числе и правоохранительными органами. По его словам, городские власти города Черкассы решили полностью отменить какие-либо карантинные ограничения, которые были введены правительством для борьбы с коронавирусной болезнью.

Тем временем, мэр Черкасс рассказал о том, почему снял карантин и о угрозах власти.

 

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