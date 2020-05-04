"Эпицентр" - один из крупнейших торговых магазинов и самый большой строительный магазин, который продолжил свою работу во время карантина, в то время как небольшие магазины закрылись и переживают кризис. При этом, "Эпицентр" является не просто магазином, а сетью торговых центров. Не это ли является чистым проявление монополии? Справедливо ли это?

О справедливости, нарушении правил и обвинениях – в блиц-интервью "Українських новин" с заместителем генерального директора, директором по розничной торговле "Эпицентр К" Владимиром Гончаровым.

Было много заявлений о том, что в некоторых магазинах "Эпицентра", несмотря на ограничения, продолжали работать все отделения. Как вы можете это объяснить? Были ли такие факты? С чем они связаны?

С начала введения карантина сеть хозяйственных магазинов "Эпицентр" выполняет социальную миссию и обеспечивает население товарами первой необходимости.

Мы придерживались и придерживаемся постановления Кабинета Министров Украины №211 от 11 марта 2020 года и разъяснений к нему. В свободной продаже представлен только ассортимент, который определен правительством как товары первой необходимости: медицинские изделия, средства индивидуальной защиты и дезинфекции, средства гигиены, медицинские приборы (средства кварцевания и обеззараживания воздуха), пищевые продукты, детали и принадлежностями для транспортных средств, средства связи и телекоммуникаций, детское питание и товары для детей, пестициды, агрохимикаты, семена и садовый материал, товары для животных.

Другие отделы в магазинах "Эпицентр" закрыты, полный ассортимент доступен при заказе в интернет-магазине epicentrk.ua.

Ко всем директором и персоналу магазинов доведены ограничения по торговле.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция составила 29 админпротоколов о нарушениях правил карантина "Эпицентром". Чего касаются эти протоколы?

С начала введения карантина нашу компанию проверяли 320 раз. В отношении наших работников за все время составлено 34 протокола. Только за вчерашний день было 46 проверок и составлено 4 протокола.

Решение по этим протоколам принимает суд. В настоящее время в суды передано 12 протоколов, которые были составлены ранее. Решение за судами.

Мы предупредили руководство магазинов о необходимости соблюдать установленные ограничения.

"Эпицентр" - крупнейший строительный магазин и он продолжил работать во время карантина. Считаете ли вы это справедливым, в то время как меньшие строительные магазины закрыты? Ведь это неконкурентно, это проявление монополии.

Во-первых, мы уже давно не являемся строительным магазином. В нашей сети представлено более 450 тыс. наименований товаров, из которых 50 тыс. - это товары первой необходимости. Часть строительных материалов в сети составляет лишь 6,9% - что, пока, меньше доли бытовой химии.

Во-вторых, мы всегда придерживались позиции, что работать должны все магазины, которые обеспечивают население бытовыми товарами, при условии, что эти учреждения торговли смогут обеспечить строгое соблюдение мер санитарно-гигиенического контроля. Немало малых и средних предпринимателей, являющихся производителями бытовых товаров, кроме того, что имеют собственные магазины, также поставляют товары в сети "Эпицентр". Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы они не теряли объемов и работали.

Ограничения по продаже товаров действуют сейчас? Что изменилось в последние дни, когда начался этот скандал?

В нашей работе не произошло никаких изменений. "Эпицентр" работал и работает исключительно в рамках действующего законодательства.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко говорил, что власть закрывала "Эпицентр" в городе, но через день он открылся. Почему его открыли? Чье это было решение?

Решением исполнительного комитета Черкасского городского совета №256 от 18.03.2020 года были внесены изменения в постановление №243, согласно которым магазину "Эпицентр" было разрешено работать и обеспечивать жителей Черкасс товарами первой необходимости, при условии соблюдения всех санитарно-гигиенических норм. Никто магазин "Эпицентр" в Черкассах не закрывал. И, как отмечал мэр Черкасс, он лично покупал в "Эпицентре" товары. Но покупал он их в интернет-магазине epicentrk.ua и забирал в Центре выдачи онлайн-заказов в магазине "Эпицентр". У нас есть чеки, подтверждающие это.