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02 мая 2020, суббота, 10:34 2017
Политика 2020-05-02T10:34:36+03:00
Українські Новини
Мэр Черкасс рассказал о том, почему снял карантин и о угрозах власти

Мэр Черкасс рассказал о том, почему снял карантин и о угрозах власти

Ольга Фандорина
Карантин, Черкассы, Снятие карантина, Анатолий Бондаренко
Анатолий Бондаренко. Фото: hvylya.net
Анатолий Бондаренко. Фото: hvylya.net

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, который отменил карантин в городе, рассказал о угрозах властей и о том, почему все же решил снять карантинные ограничения. К нему обратился глава МВД Арсен Аваков, предупредив, что реакция будет жесткой. Вскоре на Бондаренко завели уголовное дело,а уже к вечеру президент Владимир Зеленский в своем традиционном обращении передал пламенный привет городскому главе и сказал, что Бондаренко перепутал децентрализацию с автономией. О том, как Бондаренко будет справлятся с возникшими трудностями, он рассказал в интервью "Стране".

Так, Бондаренко отметил, что "Эпицентр" нарушает все правила карантина и возобновление работы маленьких строительных магазинов работу, наоборот поможет предотвратить количество заболевших коронавирусом, так как только сегодня он насчитал возле "Эпицентра" 178 машин и сотни людей.

"Я думал, что президент передаст привет "Эпицентру", который нарушает все правила карантина. Но передали мне. Я хочу ему передать: закон должен быть один для всех. Я вижу, что будут преследовать местных руководителей, а не тех, кто крал сотни миллионов при прошлой власти. Мне этот привет расценивать как угрозы? Это вмешательство в органы местного самоуправления. И знаете, кто мне только не передавал приветы: начиная от местного начальника СБУ и заканчивая всеми остальными", - заявил Бондаренко. 

Также мэр рассказал о том, какие у него планы по выходу из карантина и о том, что не боится мести, а даже ожидает ее.

"У нас сейчас работают парикмахерские, просто сегодня выходной может, не все работают. Также открыли маленькие магазины электроники и строительные магазины, открыли скверы, парки. Люди позитивно к этому отнеслись, мы соблюдаем все правила, есть социальная ответственность. Предприниматели меня поддерживают. Сейчас идет речь о выживании и существовании предпринимателей, а не о выходе из карантина", - сообщил Бондаренко. 

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что действиям городских властей Черкасс по смягчению карантинных мер будет дана соответствующая оценка, в том числе и правоохранительными органами. По его словам, городские власти города Черкассы решили полностью отменить какие-либо карантинные ограничения, которые были введены правительством для борьбы с коронавирусной болезнью.

30 апреля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 455 до 10 861. При этом в Черкасской области выявлено 296 случаев инфицирования.

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