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05 травня 2020, вівторок, 11:19 8
Суспільство 2020-05-05T12:30:02+03:00
Українські Новини
Безробіття зростає. У квітні зареєстровано 100 тис. безробітних

Безробіття зростає. У квітні зареєстровано 100 тис. безробітних

Анна Рудык
Карантин, безробіття, безробітні, Карантин в Україні
Робота. Фото: freepik
Робота. Фото: freepik

В той час, як в Україні з-за карантину зростає безробіття, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в квітні було зареєстровано 100 тис. безробітних.

Про це він повідомив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передають Українські Новини.

"У нас 100 тис. безробітних зареєструвалися за місяць на біржі", - сказав він.

Шмигаль зазначив, що Кабінет Міністрів спростив реєстрацію безробітних - зараз це можна зробити дистанційно.

Він також повідомив, що уряд готовий підтримувати малозабезпечені сім'ї та малий і середній бізнес.

Уряд також веде переговори з малим і середнім бізнесом про збереження робочих місць за працівниками і про можливу компенсацію втрат бізнесу у вигляді відшкодування відсоткових ставок у банках.

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