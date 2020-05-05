Від сьогодні Київ почав послаблювати карантин: можна продавати каву на винос

З сьогоднішнього дня в Києві почали вводити перші послаблення карантину і дозволили кав'ярням продавати каву на винос. Інші обмеження почнуть діяти з 12 травня.

Про це йдеться в повідомленні мера Києва Віталія Кличка в Telegram-каналі.

"Сьогодні спілкувався з підприємцями. Дозволити продавати каву на винос - це один з кроків першого етапу послаблень, що столиця оприлюднила раніше. В принципі, ресторани і кафе продавали і продають їжу на винос при обмеженні. Тому і кави на винос ми вже можемо дозволити", - написав мер столиці.

За його словами, кав'ярням все одно доведеться дотримуватися регламенту та правил безпеки.

Повноцінно перший етап виходу з карантину в столиці почнеться з 12 травня. В цей час повинні запрацювати:

Непродовольчі магазини (загальною площею до 300 м2): з вимогою присутності не більше 1 відвідувача на 10м2 площі приміщення і з обов'язковою санітарною обробкою приміщення двічі на день

Перукарні та салони краси (за попереднім записом і не більше 1 клієнта на кожну послугу одночасно): з вимогою санітарної обробки (або кварцування) робочого місця після кожного клієнта

Кафе і ресторани (на винос): з вимогою санітарної обробки приміщення двічі на день

Парки та сквери: групами не більше двох осіб або, якщо з дітьми, двоє дорослих, двоє дітей.

Тимчасові споруди (кіоски): із забороною споживання їжі та напоїв на місці

Невеликі виробництва непродовольчих товарів і підприємства побутового обслуговування (ательє, побутові послуги та інші): щодо дотримання вимоги не більше 1 співробітника 10м2 і не більше 1 клієнта на 10м2.

Адвокатські та нотаріальні бюро, аудитори: з вимогою не більше 1 відвідувача на 10м2 площі приміщення.

Автокінотеатр.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін продовжив карантин до 22 травня з попереднім пом'якшенням обмежень з 11 травня.

Тим часом, МОЗ оприлюднив рекомендації для закладів громадського харчування по роботі з 11 травня.

Після ослаблення карантину можна буде відвідувати парки та сквери. Як це зробити безпечно.

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило проекти рекомендацій щодо роботи ресторанів, непродовольчих магазинів, салонів краси, яким дозволили роботу з 11 травня за умови дотримання карантинних заходів всередині приміщення.