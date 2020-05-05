підписатися на розсилку
26.75 27.15
28.9 29.6
˟
05 травня 2020, вівторок, 11:17 14
Суспільство 2020-05-05T12:30:02+03:00
Українські Новини
Від сьогодні Київ почав послаблювати карантин: можна продавати каву на винос

Від сьогодні Київ почав послаблювати карантин: можна продавати каву на винос

Кира Молчанова
Віталій Кличко, Кава, карантин в Києві, Послаблення карантину
Кава. Фото: pixabay.com
Кава. Фото: pixabay.com

З сьогоднішнього дня в Києві почали вводити перші послаблення карантину і дозволили кав'ярням продавати каву на винос. Інші обмеження почнуть діяти з 12 травня.

Про це йдеться в повідомленні мера Києва Віталія Кличка в Telegram-каналі.

"Сьогодні спілкувався з підприємцями. Дозволити продавати каву на винос - це один з кроків першого етапу послаблень, що столиця оприлюднила раніше. В принципі, ресторани і кафе продавали і продають їжу на винос при обмеженні. Тому і кави на винос ми вже можемо дозволити", - написав мер столиці.

За його словами, кав'ярням все одно доведеться дотримуватися регламенту та правил безпеки.

Повноцінно перший етап виходу з карантину в столиці почнеться з 12 травня. В цей час повинні запрацювати:

  • Непродовольчі магазини (загальною площею до 300 м2): з вимогою присутності не більше 1 відвідувача на 10м2 площі приміщення і з обов'язковою санітарною обробкою приміщення двічі на день
  • Перукарні та салони краси (за попереднім записом і не більше 1 клієнта на кожну послугу одночасно): з вимогою санітарної обробки (або кварцування) робочого місця після кожного клієнта
  • Кафе і ресторани (на винос): з вимогою санітарної обробки приміщення двічі на день
  • Парки та сквери: групами не більше двох осіб або, якщо з дітьми, двоє дорослих, двоє дітей.
  • Тимчасові споруди (кіоски): із забороною споживання їжі та напоїв на місці
  • Невеликі виробництва непродовольчих товарів і підприємства побутового обслуговування (ательє, побутові послуги та інші): щодо дотримання вимоги не більше 1 співробітника 10м2 і не більше 1 клієнта на 10м2.
  • Адвокатські та нотаріальні бюро, аудитори: з вимогою не більше 1 відвідувача на 10м2 площі приміщення.
  • Автокінотеатр.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін продовжив карантин до 22 травня з попереднім пом'якшенням обмежень з 11 травня.

Тим часом, МОЗ оприлюднив рекомендації для закладів громадського харчування по роботі з 11 травня.

Після ослаблення карантину можна буде відвідувати парки та сквери. Як це зробити безпечно.

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило проекти рекомендацій щодо роботи ресторанів, непродовольчих магазинів, салонів краси, яким дозволили роботу з 11 травня за умови дотримання карантинних заходів всередині приміщення.

Більше новин про: Віталій Кличко Кава карантин в Києві Послаблення карантину

У Києві 1 травня хворих коронавірусом стало більше...
Київ почне виходити з карантину 12 травня...
Методологія "Укравтодору" базована на європейськом...
Ізраїль остаточно вийде з карантину 14 червня...
В Україні знову продовжили карантин: скільки залишилося до його закінчення
НБУ понизив гривню. Курс валют на вівторок
Новини
Румунія почне ослаблення карантину з 15 травня 12:15
У Чехії з 11 травня дозволять в'їзд працівникам без громадянства ЄС 11:48
Шмигаль заявив, що пік коронавіруса в Україні закінчиться 9-11 травня 11:46
Влада готується відкрити метро в червні 11:44
"Нова пошта" розпочала доставку з Aliexpress 11:40
більше новин
Влада готується відкрити метро в червні 11:44
В "Епіцентрі" заборонили продаж будівельних матеріалів, - ЗМІ 21:49
За добу в Україну спецрейсами повернулися понад 550 осіб 17:07
Трамп в Twitter анонсував показ на американському телеканалі фільму про розстріли на Майдані, - ЗМІ 13:26
Під Києвом поліцейські затримали бездомного громадянина Росії, який погрожував влаштувати вибух у селі 14:35
більше новин
Військова техніка в Черкасах. Скріншот відео
На вулиці "антикарантинних" Черкас вивели Нацгвардію і військову техніку 23:11
Парасюк визнав, що його група вела вогонь по міліціонерам на Майдані 20 лютого 2014 року 08:49
Поліція закрила ресторан Тищенка "Велюр" 15:04
Трамп в Twitter анонсував показ на американському телеканалі фільму про розстріли на Майдані, - ЗМІ 13:26
"Епіцентр" заперечує роботу всіх відділів магазину під час карантину 21:20
більше новин
Київ дозволив продаж фаст-фуду і напоїв у МАФах з 5 травня: які вимоги
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok