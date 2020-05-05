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  • На розробку вакцини від коронавірусу Ізраїль виділить 60 млн доларів
05 травня 2020, вівторок, 08:28 16
Світ 2020-05-05T09:45:02+03:00
Українські Новини
На розробку вакцини від коронавірусу Ізраїль виділить 60 млн доларів

На розробку вакцини від коронавірусу Ізраїль виділить 60 млн доларів

Елизавета Кесельман
Ізраїль, Вакцина від коронавірусу, Коронавірус в Ізраїлі, розробка вакцини
Біньямін Нетаньяху. Фото: netanyahu.org.i
Біньямін Нетаньяху. Фото: netanyahu.org.i

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, проти політики якого раніше пройшли мітинги, заявив про те, що Ізраїль приєднається до розробки вакцини від коронавірусу і виділить 60 млн доларів на її розробку. Про це передає The Jerusalem Post.

Прем'єр-міністр заявив, що впевнений у кінцевому успіху досліджень і розробки вакцини проти COVID-19 завдяки унікальності і якості медицини Ізраїлю.

"Я впевнений, що провідні дослідницькі інститути Ізраїлю, його всесвітньо відомі вчені і наша унікальна культура інновацій зможуть дозволити нам зіграти важливу роль у просуванні рішень за всіма трьома напрямками", - заявив Нетаньяху.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Всесвітня організація охорони здоров'я назвала три препарату, лідируючих серед випробувань вакцин від коронавірусу.

Крім того, раніше в Австралії медики почали тестувати вакцину від коронавірусу на тхорах.

Тим часом, у Німеччині оголосили, що зможуть масово виробляти вакцину від коронавірусу.

Також Оксфорд почав випробування вакцини від коронавірусу на людях.

 
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