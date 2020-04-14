ВОЗ назвала три препарата, лидирующих среди испытаний вакцин от коронавируса

Из-за пандемии коронавируса многие страны стали работать над изобретением вакцины от COVID-19. Всемирная организация здравоохранения выделила три препарата трех стран, которые в данный период лидируют и проходят испытания. О этом передает Bloomberg.

Как передает ведомство, дальше всех в процессе клинических испытаний находится экспериментальная вакцина, разработанная зарегистрированной в Гонконге CanSino Biologics Inc. и Пекинским институтом биотехнологии, которая находится на втором этапе исследований.

Два других испытания на людях – методы лечения, разработанные отдельно американскими фармацевтами Moderna Inc и Inovio Pharmaceuticals Inc.

Прогресс происходит с беспрецедентной скоростью в разработке вакцин, поскольку маловероятно, что инфекция будет подавлена только с помощью мер по сдерживанию.

Фармацевтическая промышленность надеется сократить время, необходимое для выпуска вакцины на рынок, до следующего года, тогда как обычно на это уходит около 10-15 лет.

Также CanSino заявила в прошлом месяце, что получила одобрение китайского регулирующего органа, чтобы начать испытания вакцины на людях.

Компания Moderna из Кембриджа, штат Массачусетс, которая никогда не выпускала продукцию, получила одобрение регулирующего органа для быстрого перехода к испытаниям на людях в марте, пропустив годы испытаний на животных, которые являются нормой при разработке вакцин. Inovio начал свои испытания на людях на прошлой неделе.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Австралии медики начали тестировать вакцину от коронавируса на хорьках.

Кроме того, врачи Нью-Йорка выяснили, что 80% больных корнавирусом умирают при подключении к аппарату ИВЛ.