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  • В Израиле прошли "карантинные митинги" против политики Нетаньяху
20 апреля 2020, понедельник, 15:57 92
Мир 2020-04-20T16:09:44+03:00
Українські Новини
В Израиле прошли "карантинные митинги" против политики Нетаньяху

В Израиле прошли "карантинные митинги" против политики Нетаньяху

Елизавета Кесельман
Израиль, Забастовка, Протест, Биньямин Нетаньяху, Политика Израиля
Город Тель-Авив. Израиль. Фото: pixabay
Город Тель-Авив. Израиль. Фото: pixabay

В разгар эпидемии коронавируса, в Израиле в Тель-Авиве прошли забастовки и акции протеста против коалиционных переговоров главы переходного правительства Израиля Биньямина Нетаньяху и спикера Кнессета Бени Ганца. Об этом передает DW.

Отмечается, что в субботу, 19 апреля на улицы Тель-Авива вышли около двух тысяч человек. Причиной митинга стало обвинение действующего премьера Израиля в коррупции.

Протестующие в основном были в черной одежде, они при этом соблюдали нормы, которые были введены из-за эпидемии коронавируса, и держали друг от друг дистанцию в два метра, сообщает AFP. Демонстранты напомнили о том, что Нетаньяху обвиняется в коррупции. Организатор акции – движение "Черные флаги".

Как передает издание The Times of Israel, в митинге приняли участие пять тысяч человек. Еще несколько тысяч присоединились к митингу через сервис видеоконференций Zoom.

Как сообщали Українські Новини, в США тысячи граждан протестуют против условий карантина. 

Кроме того, Израиль на две недели частично ослабил карантин. 

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