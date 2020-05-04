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04 травня 2020, понеділок, 17:55 7
Суспільство 2020-05-04T18:30:02+03:00
Українські Новини
Пом'якшення карантину: вірусолог розповів, як запобігти сплеску захворюваності

Пом'якшення карантину: вірусолог розповів, як запобігти сплеску захворюваності

Надежда Комендантова
Коронавірус, Карантин в Україні, вірусолог, пом'якшення карантину
Самоізоляція. Карантин. Фото: Pixabay
Самоізоляція. Карантин. Фото: Pixabay

В той час, як Кабмін продовжив карантин до 22 травня з попереднім пом'якшенням обмежень з 11 травня, пом'якшення карантинних заходів не скасовує необхідності обмеження соціальних контактів.

Про це Українським Новинам повідомила вірусолог, представник Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів Наталія Кожан.

"Під ослабленням (карантинних заходів) мається на увазі, що якщо ви жили з сім'єю, то ось цією родиною ви можете піти в парк погуляти, але це не означає, що ви можете покликати друзів, які теж були на карантині, але в іншому місці", - сказала вона.

Також Кожан повідомила, що бажано відвідувати відкриті з 11 травня парки в місцях, де мало людей, в такому випадку навіть можна зняти маску.

за її словами, підвищення кількості хворих після ослаблення обмежувальних заходів залежить від дотримання правил санітарного лікаря керівниками підприємств і відкритих самими відвідувачами, у разі повного дотримання нових спалахів захворювань спостерігатися не повинно.

Кожан зазначила, що через карантин підвищилася кількість звернень до психологів і психотерапевтів щодо депресії.

Раніше Кабмін представив 5-етапний план виходу з карантину.

План Кабміну щодо виходу з карантину (Для збільшення натисніть на картинку)План Кабміну щодо виходу з карантину (Для збільшення натисніть на картинку)

Як повідомляли Українські Новини, Київська міська державна адміністрація планує почати пом'якшення карантинних обмежень в столиці з 12 травня.

Тим часом, Черкаська ОДА хоче через суд скасувати рішення міськради про пом'якшення карантину.

Станом на 4 травня кількість нових випадків коронавіруса в Україні скорочується другий день поспіль.

З 11 травня дозволяється робота закладів торгівлі непродовольчими товарами, робота літніх терас кафе і ресторанів на відкритому повітрі, а також закладів харчування на винос, закладів культури за бажанням цих закладів, також дозволяється діяльність нотаріусів, адвокатів, аудиторів.

Також з 11 травня відкриваються парки і сквери, салони краси, частково музеї.

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