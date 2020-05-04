Кабмін планує ввести адаптивний карантин в областях з високим рівнем захворюваності COVID-19

Кабінет Міністрів продовжив карантин до 22 травня і має намір з 11 травня ввести так звану адаптивну модель карантину, коли рішення про ослаблення або посилення карантинних обмежень в окремих регіонах, містах, районах або селах буде прийматися місцевими властями з урахуванням складної епідеміологічної ситуації.

Про це в ході засідання уряду сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передають Українські Новини.

"Обговоримо введення так званої адаптивної моделі карантину в подальшому, після 11 травня. Ми будемо говорити про те, що якщо в якомусь регіоні або місті буде спалах, то саме там будуть вводитися локальні обмеження", - сказав Шмигаль.

За його словами, комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Чернівецькій, Рівненській, Тернопільській областях і Київ повинні детально вивчити епідеміологічну ситуацію і після 11 травня приймати рішення про можливість ослаблення карантинних заходів.

Шмигаль підкреслив, що тут буде висока ступінь відповідальності саме місцевої влади.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пояснюючи критерії застосування адаптивного карантину, в числі областей з високим рівнем захворюваності коронавірусом, назвав Чернівецьку та Івано-Франківську області.

"Звичайно ми не можемо собі дозволити відкриття таке ж саме, як це відбувається в інших областях і ми вважає, що потрібно вводити такі механізми адаптованого карантину, тобто якщо ми відкриваємо велику палітру засобів торгівлі, то тут повинно бути менше", - сказав він.

Степанов підкреслив, що якщо після пом'якшення обмежень кількість захворювань буде збільшуватися, обмежувальні заходи відразу ж будуть посилюватися.

Раніше Кабмін представив 5-етапний план виходу з карантину.

План виходу з карантину в Україні. Інфографіка: Кабінет Міністрів

Як повідомляли Українські Новини, Черкаська ОДА хоче через суд скасувати рішення міськради про пом'якшення карантину.

Згідно з повідомленням Міністерства охорони здоров'я, 3 травня кількість виявлених випадків захворювання коронавірусною інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 418 до 12 331, кількість померлих від захворювання - на 15 осіб до 303 порівняно з попередньою добою.

Найбільше випадків інфікування виявлено у Чернівецькій області (1 887), в Києві (1 535) та Івано-Франківській (984) області.