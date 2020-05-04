Кабмін дозволив стоматологам працювати з 11 травня

Після прийняття рішення про продовження карантину до 22 травня Кабінет Міністрів дозволив роботу стоматологів з 11 травня. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в понеділок, 4 травня, передають Українські Новини.

"Дозвіл працювати при певних умовах отримають установи побутового обслуговування населення за певними критеріями. Музеї, бібліотеки, тренування в командних видах спорту для професійних команд на закритих базах. Стоматологи, аудитори, адвокати, нотаріуси, сервіс побутової техніки. Все це буде прийнято. Постанову буде опубліковано, і бізнес зможе бачити чітко, в яких сферах ми плануємо пом'якшення карантинних заходів з 11 травня", - повідомив глава уряду Денис Шмигаль.

Зміни в постанову про обмеження для протидії поширенню коронавіруса будуть оприлюднені після доопрацювання протягом 2 днів з урахуванням висловлених на засіданні пропозицій.

План виходу з карантину. Інфографіка: Кабінет Міністрів

Як повідомляли Українські Новини, з 11 травня буде дозволена робота музеїв і бібліотек.

Також зможуть працювати салони краси і перукарні.

Крім того, з 11 травня відкриють парки, сквери та зони відпочинку і зможуть працювати адвокати, нотаріуси та аудитори.