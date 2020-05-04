підписатися на розсилку
26.75 27.2
28.85 29.7
˟
  • Новини
  • Світ
  • Японія продовжила надзвичайний стан до кінця весни через коронавірус
04 травня 2020, понеділок, 16:27 16
Світ 2020-05-04T18:30:03+03:00
Українські Новини
Японія продовжила надзвичайний стан до кінця весни через коронавірус

Японія продовжила надзвичайний стан до кінця весни через коронавірус

Елизавета Кесельман
Японія, Коронавірус в Японії, боротьба з коронавірусом, Посилення карантину
Коронавірус COVID-19 в Китаї. Фото: reuters.com
Коронавірус COVID-19 в Китаї. Фото: reuters.com

На відміну від інших країн, уряд Японії все більше посилює карантинні заходи. Раніше в країну заборонили в'їзд громадянам з 14 країн. Днями, влада ухвалила рішення продовжити режим надзвичайного стану, введеного через пандемію коронавірусу, до 31 травня. Про це повідомив прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе, передає Japan Today.

За словами прем'єра, прийняті в країні заходи дозволили стримати поширення вірусу, однак їх поки недостатньо.

"Не можна сказати, що зменшення кількості інфікованих людей є достатнім. У деяких регіонах система охорони здоров'я перевантажена", - заявив прем'єр.

Станом на 4 травня в Японії зафіксовано понад 16 тисяч випадків COVID-19, з них 487 летальних.

Як повідомляли Українські Новини, Сербія скасувала надзвичайний стан через коронавірус.

Крім того, з сьогоднішнього дня карантинні заходи почала скасовувати Бельгія.

Франція не буде відправляти на самоізоляцію прибулих з-за кордону.

А в Єгипті дозволили відкрити готелі для місцевих відпочиваючих.

Більше новин про: Японія Коронавірус в Японії боротьба з коронавірусом Посилення карантину

Японія заборонила в'їзд з 14 країн через пандемію ...
В Японії від коронавірусу померли 2 пасажира Diamo...
У Німеччині нова хвиля епідемії коронавируса. Кіль...
Сьогодні на Буковині вводиться жорсткий карантин ч...
Кабмін продовжив карантин до 22 травня з пом'якшенням з 11 травня
За 4 місяці держбюджет недоотримав понад 41 млрд гривень доходів
Новини
Пом'якшення карантину: вірусолог розповів, як запобігти сплеску захворюваності 17:55
Володимир Парипа: "Екстренна служба "104" не може піти на карантин" 17:52 Прес-реліз
СБУ просить Раду вирішити проблему неконтрольованого зростання "зеленої" генерації 17:51 Документ
Кабмін планує ввести адаптивний карантин в областях з високим рівнем захворюваності COVID-19 17:39 Інфографіка
Топ-20 медичних інновацій за 20 років, - рейтингове дослідження 17:33
більше новин
Трамп в Twitter анонсував показ на американському телеканалі фільму про розстріли на Майдані, - ЗМІ 13:26
В "Епіцентрі" заборонили продаж будівельних матеріалів, - ЗМІ 21:49
"Епіцентр" та діти чиновників. Куди пішло більше мільярда гривень з бюджету на боротьбу з COVID-19 20:45
За добу в Україну спецрейсами повернулися понад 550 осіб 17:07
Під Києвом поліцейські затримали бездомного громадянина Росії, який погрожував влаштувати вибух у селі 14:35
більше новин
Україну накриє буря з сильними грозами: синоптики попередили про погіршення погоди 12:19 Карта
Військова техніка в Черкасах. Скріншот відео
На вулиці "антикарантинних" Черкас вивели Нацгвардію і військову техніку 23:11
Трамп в Twitter анонсував показ на американському телеканалі фільму про розстріли на Майдані, - ЗМІ 13:26
Поліція закрила ресторан Тищенка "Велюр" 15:04
За добу у світі від коронавірусу померли понад 5,2 тисяч осіб. Дані на 3 травня 08:17 Інфографіка
більше новин
Мер Черкас Бондаренко готовий до публічної зустрічі з Зеленським
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok