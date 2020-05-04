Японія продовжила надзвичайний стан до кінця весни через коронавірус

На відміну від інших країн, уряд Японії все більше посилює карантинні заходи. Раніше в країну заборонили в'їзд громадянам з 14 країн. Днями, влада ухвалила рішення продовжити режим надзвичайного стану, введеного через пандемію коронавірусу, до 31 травня. Про це повідомив прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе, передає Japan Today. За словами прем'єра, прийняті в країні заходи дозволили стримати поширення вірусу, однак їх поки недостатньо. "Не можна сказати, що зменшення кількості інфікованих людей є достатнім. У деяких регіонах система охорони здоров'я перевантажена", - заявив прем'єр. Станом на 4 травня в Японії зафіксовано понад 16 тисяч випадків COVID-19, з них 487 летальних. Як повідомляли Українські Новини, Сербія скасувала надзвичайний стан через коронавірус. Крім того, з сьогоднішнього дня карантинні заходи почала скасовувати Бельгія. Франція не буде відправляти на самоізоляцію прибулих з-за кордону. А в Єгипті дозволили відкрити готелі для місцевих відпочиваючих.