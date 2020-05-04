С сегодняшнего дня Бельгия смягчает карантин. Что разрешено делать

Бельгия, где карантин продлили до третьего мая, с сегодняшнего дня официально начинает ослабление карантинных мер. Об этом сообщает Le Soir.

Отмечается, что с сегодняшнего дня в стране разрешены прогулки на свежем воздухе и физические занятия, которые не включают в себя физического контакта, в одиночку или в компании людей, живущих под одной крышей и в компании максимум с двумя другими людьми.

Также в общественном транспорте не разрешается ехать стоя и должна быть занята только половина мест, а граждане от 12 лет должны носить маски.

Кроме того, начиная с сегодняшнего дня, разрешаются гражданские браки, но в присутствии супругов, свидетелей и регистратора или священника. Погребальные церемонии разрешены в присутствии максимум 15 человек, с соблюдением расстояния 1,5 метра между каждым человеком. Религиозные обряды совершаются только в присутствии максимум 10 человек, в том числе ответственных за их осуществление, с соблюдением расстояния 1,5 метра.

С 4 мая также возобновляют свою работу магазины по продаже тканей и специализированный розничный бизнес, который продает вязальные нити и галантерею.

Как сообщали Українські Новини, Молдова через две недели полностью вернется в обычный ритм жизни.

Кроме того, с сегодняшнего дня Италия выходит из жесткого карантина.