Япония запретила въезд из 14 стран из-за пандемии коронавируса. Среди них есть Украина

Чрезвычайную ситуацию, введенную ранее в Японии из-за коронавируса, власти приняли решение ужесточить. Так, в связи с пандемией, правительство запретило въезд в страну представителям 14 государств, среди которых есть Украина. Об этом сообщает NHK.

В частности, японское правительство приняло решение о расширении списка, включив в него еще 14 стран, где зафиксировано распространение COVID-19 - Украину, Россию, Беларусь, Саудовскую Аравию, Катар, ОАЭ, Кувейт, Оман, Джибути, Перу, Доминиканскую Республику, Антигуа и Барбуда, Сент-Кристофер и Невис, а также Барбадос.

Так, с 29 апреля (среда), граждане, которые не являются жителями Японии, и в течении 14 дней до прибытия находились в выше перечисленных странах, не имеют права въезда в страну.

Кроме того, правительство продлило срок действие запрета до конца мая. Всего список включает 87 стран мира.

Как сообщали Українські Новини, ранее Кабинет Министров предлагал ввести запрет на и въезд иностранцам и выезд украинцам при объявлении карантина.

Также сообщалось о том, в какие страны можно поехать в отпуск этим летом.