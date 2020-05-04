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04 мая 2020, понедельник, 16:08 3093
Мир 2020-05-04T16:30:02+03:00
Українські Новини
Сербия отменила чрезвычайное положение из-за коронавируса

Сербия отменила чрезвычайное положение из-за коронавируса

Елизавета Кесельман
Сербия, ослабление карантина, коронавирус в Сербии, Чрезвачайное положение
Флаг Сербии. Фото: youtube.com
Флаг Сербии. Фото: youtube.com

Вслед за Молдовой, чрезвычайное положение из-за коронавируса отменяет Сербия из-за снижения уровня заболеваемости коронавирусной пневмонией. Об этом передает Reuters.

По словам президента Сербии Александр Вучич, комендаднтский час отменят уже до четверга.

"Условия были выполнены. Мы должны отменить комендантский час к четвергу", - заявил глава государства. 

Отмечается, что со следующей недели возобновятся автобусное и железнодорожные сообщения. Также возобновятся коммерческие рейсы в конце мая.

Торговые центры, кафе и рестораны также будут открыты при условии сохранения социальной дистанции. Большинство санитарных и медицинских мер по борьбе с пандемией сохранят.

Как сообщали Українські Новини, с сегодняшнего дня карантинные меры начала отменять Бельгия. 

Кроме того, Франция не будет отправлять на самоизоляцию прибывших из-за границы.

Тем временем в Германии продолжают фиксировать вспышки коронавируса.Количество заболевших достигло 165 тысяч человек.

А в Египте разрешили открыть гостиницы для местных отдыхающих.

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