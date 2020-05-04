Сербія скасувала надзвичайний стан через коронавірус

Слідом за Молдовою, надзвичайний стан через коронавірус скасовує Сербія через зниження рівня захворюваності коронавірусною пневмонією. Про це передає Reuters.

За словами президента Сербії Олександр Вучич, комендантську годину скасують вже до четверга.

"Умови були виконані. Ми повинні скасувати комендантську годину до четверга", - заявив глава держави.

Наголошується, що з наступного тижня відновляться автобусне та залізничне сполучення. Також відновляться комерційні рейси в кінці травня.

Торгові центри, кафе і ресторани також будуть відкриті за умови збереження соціальної дистанції. Більшість санітарних і медичних заходів по боротьбі з пандемією збережуть.

Як повідомляли Українські Новини, з сьогоднішнього дня карантинні заходи почала скасовувати Бельгія.

Крім того, Франція не буде відправляти на самоізоляцію прибулих з-за кордону.

Тим часом у Німеччині продовжують фіксувати спалахи коронавіруса.Кількість хворих досягла 165 тисяч чоловік.

А в Єгипті дозволили відкрити готелі для місцевих відпочиваючих.