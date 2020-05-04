Молдова через две недели полностью вернется в обычный ритм жизни

В Молдове, где ранее запретили въезд гражданам из стран, где был коронавирус, с 15 мая отменяют режим чрезвычайного положения, введенного из-за коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Ион Кику во время брифинга 4 мая, передает ТСН.

"Чрезвычайное положение закончится 15 мая. Мы не намерены продлевать режим ЧС. После этого парламент и другие институты вернутся к нормальному режиму работы", - заявил Кику.

В то же время, по словам Кику, власть может ввести специальные режимы в связи с пандемией.

"Возможное восстановление этой пандемии или увеличение количества случаев заставит нас вернуться к очень жестким ограничениям, поэтому я прошу всех придерживаться введенных правил", - добавил Кику, подчеркнув, что опасность COVID-19 еще не миновала.

Как сообщали Українські Новини, чрезвычайное положение в Молдове усилили после того, как в Молдову из Украину коронавирус привезли 8 человек.

Первую смерть от коронавируса в стране зафиксировали в конце марта.

Тем временем Франция заявила, что не будет отправлять на самоизоляцию прибывших из-за границы.