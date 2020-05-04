Кабмін дозволив роботу адвокатів, нотаріусів, аудиторів з 11 травня

В той час, як в Україні продовжили карантин до 22 травня, Кабінет Міністрів дозволив роботу адвокатів, нотаріусів, аудиторів з 11 травня.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в понеділок, передають Українські Новини.

"Також ми дозволяємо діяльність адвокатів, нотаріусів, аудиторів", - сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Зміни в постанову про обмеження для протидії поширенню коронавіруса буде оприлюднено після доопрацювання протягом 2 днів з урахуванням висловлених на засіданні пропозицій.

П'ять етапів виходу України з карантину. Інфографіка: Кабінет Міністрів

Як повідомляли Українські Новини, в рамках ослаблення карантину з 11 травня Кабінет Міністрів дозволив працювати перукарнями та салонами краси.

Також з 11 травня дозволена робота музеїв і бібліотек.

Крім того, з 11 травня відкриваються парки, сквери і зони відпочинку.

Раніше повідомлялося про те, що станом на 4 травня кількість нових випадків коронавіруса в Україні скорочується другий день поспіль.