підписатися на розсилку
26.75 27.2
28.85 29.7
˟
04 травня 2020, понеділок, 16:08 8 Інфографіка
Суспільство 2020-05-04T17:00:02+03:00
Українські Новини
Кабмін дозволив роботу адвокатів, нотаріусів, аудиторів з 11 травня

Кабмін дозволив роботу адвокатів, нотаріусів, аудиторів з 11 травня

Елена Новикова
Карантин, Аудитор, Адвокати, Нотаріуси, Продовження карантину, Карантин в Україні, Послаблення карантину
Адвокат. Фото: partner-inform.de
Адвокат. Фото: partner-inform.de

В той час, як в Україні продовжили карантин до 22 травня, Кабінет Міністрів дозволив роботу адвокатів, нотаріусів, аудиторів з 11 травня.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в понеділок, передають Українські Новини.

"Також ми дозволяємо діяльність адвокатів, нотаріусів, аудиторів", - сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Зміни в постанову про обмеження для протидії поширенню коронавіруса буде оприлюднено після доопрацювання протягом 2 днів з урахуванням висловлених на засіданні пропозицій.

План виходу України з карантину. Інфографіка: Кабінет МіністрівП'ять етапів виходу України з карантину. Інфографіка: Кабінет Міністрів

Як повідомляли Українські Новини, в рамках ослаблення карантину з 11 травня Кабінет Міністрів дозволив працювати перукарнями та салонами краси.

Також з 11 травня дозволена робота музеїв і бібліотек.

Крім того, з 11 травня відкриваються парки, сквери і зони відпочинку.

Раніше повідомлялося про те, що станом на 4 травня кількість нових випадків коронавіруса в Україні скорочується другий день поспіль.

Більше новин про: Карантин Аудитор Адвокати Нотаріуси Продовження карантину Карантин в Україні Послаблення карантину

З сьогоднішнього дня Бельгія пом'якшує карантин. Щ...
Кабмін дозволив працювати перукарнями та салонами ...
Кабмін продовжив карантин до 22 травня з пом'якшен...
Адвокати Філатова звинувачують місцеве СБУ в підри...
Кабмін продовжив карантин до 22 травня з пом'якшенням з 11 травня
За 4 місяці держбюджет недоотримав понад 41 млрд гривень доходів
Новини
Розвиток наукового потенціалу в Україні має стати стратегічним завданням для уряду, - "Фармак" 16:45
Кабмін дозволив стоматологам працювати з 11 травня 16:35 Інфографіка
Японія продовжила надзвичайний стан до кінця весни через коронавірус 16:27
У розробці АТ "Фармак" перебуває 100 складнокомпонентних ефективних ліків 16:13
Міністерство Криклія вичавлює з підприємців відразу 7 податків у портах, – ЗМІ 16:10
більше новин
Трамп в Twitter анонсував показ на американському телеканалі фільму про розстріли на Майдані, - ЗМІ 13:26
В "Епіцентрі" заборонили продаж будівельних матеріалів, - ЗМІ 21:49
Військова техніка в Черкасах. Скріншот відео
На вулиці "антикарантинних" Черкас вивели Нацгвардію і військову техніку 23:11
"Епіцентр" та діти чиновників. Куди пішло більше мільярда гривень з бюджету на боротьбу з COVID-19 20:45
За добу в Україну спецрейсами повернулися понад 550 осіб 17:07
більше новин
Україну накриє буря з сильними грозами: синоптики попередили про погіршення погоди 12:19 Карта
Військова техніка в Черкасах. Скріншот відео
На вулиці "антикарантинних" Черкас вивели Нацгвардію і військову техніку 23:11
Трамп в Twitter анонсував показ на американському телеканалі фільму про розстріли на Майдані, - ЗМІ 13:26
За добу у світі від коронавірусу померли понад 5,2 тисяч осіб. Дані на 3 травня 08:17 Інфографіка
Ціна на електроенергію в Україні вище, ніж в європейських країнах 11:15
більше новин
Мер Черкас Бондаренко готовий до публічної зустрічі з Зеленським
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok