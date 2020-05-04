Молдова через два тижні повністю повернеться в звичайний ритм життя

В Молдові, де раніше заборонили в'їзд громадянам з країн, де був коронавірус, з 15 травня скасовують режим надзвичайного стану, введеного через коронавірус. Про це заявив прем'єр-міністр країни Іон Кіку під час брифінгу 4 травня, передає ТСН.

"Надзвичайний стан закінчиться 15 травня. Ми не маємо наміру продовжувати режим НС. Після цього парламент і інші інститути повернуться до нормального режиму роботи", - заявив Кіку.

У той же час, за словами Кіку, влада може ввести спеціальні режими у зв'язку з пандемією.

"Можливе відновлення цієї пандемії або збільшення кількості випадків змусить нас повернутися до дуже жорстких обмежень, тому я прошу всіх дотримуватися введених правил", - додав Кіку, підкресливши, що небезпека COVID-19 ще не минула.

Як повідомляли Українські Новини, надзвичайний стан в Молдові посилили після того, як в Молдову України коронавірус привезли 8 чоловік.

Першу смерть від коронавіруса в країні зафіксували наприкінці березня.

Тим часом Франція заявила, що не буде відправляти на самоізоляцію прибулих з-за кордону.