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24 марта 2020, вторник, 15:50 410
Мир 2020-03-24T15:53:31+02:00
Українські Новини
В Молдове усилили чрезвычайное положение. Улицы будут патрулировать правоохранители

В Молдове усилили чрезвычайное положение. Улицы будут патрулировать правоохранители

Елизавета Кесельман
Молдова, Чрезвычайное положение, Борьба с коронавирусом, Коронавирус в Молдове
Молдова. Фото: newsfiber.com
Молдова. Фото: newsfiber.com

Ситуация с пандемией коронавируса в Молдове стремительно набирает обороты. Если 23 марта, коронавирус из Украины в Молдову привезли 8 человек, то с 25 марта власти заявили об усилении чрезвычайного положения в стране с привлечением армии. Об этом передает Newsmaker.

В частности, премьер-министр Молдовы Ион Кику заявил о закрытии всех парков и общественных мест с целью остановить распространение эпидемии в стране.

"Начиная с 25 марта, в городах и селах закроют доступ во все парки, площадки и другие общественные места, чтобы остановить распространение вируса. За соблюдением гражданами этих решений будут следить сотрудники МВД. На этом этапе уже необходимо на помощь полиции привлекать военнослужащих для охраны правопорядка", - сказал Кику.

Кроме того, людям преклонного возраста запрещено покидать без надобности свои дома. Также, начиная с 1 апреля пожилым людям будут приносить пенсии и социальные пособия на дом.

Как сообщали Українські Новини, в Таиланде объявили чрезвычайное положение с намерениями ввести коммендантский час и ограничить работу СМИ. 

Также количество заболевших коронавирусом на момент 24 марта насчитывает около 400 тысяч человек. 

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