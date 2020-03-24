В Молдове усилили чрезвычайное положение. Улицы будут патрулировать правоохранители

Ситуация с пандемией коронавируса в Молдове стремительно набирает обороты. Если 23 марта, коронавирус из Украины в Молдову привезли 8 человек, то с 25 марта власти заявили об усилении чрезвычайного положения в стране с привлечением армии. Об этом передает Newsmaker.

В частности, премьер-министр Молдовы Ион Кику заявил о закрытии всех парков и общественных мест с целью остановить распространение эпидемии в стране.

"Начиная с 25 марта, в городах и селах закроют доступ во все парки, площадки и другие общественные места, чтобы остановить распространение вируса. За соблюдением гражданами этих решений будут следить сотрудники МВД. На этом этапе уже необходимо на помощь полиции привлекать военнослужащих для охраны правопорядка", - сказал Кику.

Кроме того, людям преклонного возраста запрещено покидать без надобности свои дома. Также, начиная с 1 апреля пожилым людям будут приносить пенсии и социальные пособия на дом.

Как сообщали Українські Новини, в Таиланде объявили чрезвычайное положение с намерениями ввести коммендантский час и ограничить работу СМИ.

Также количество заболевших коронавирусом на момент 24 марта насчитывает около 400 тысяч человек.