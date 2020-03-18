Первую смерть от коронавируса зафиксировали в Молдове

Количество заболевших коронавирусом по всему миру приближается к 200 тыс. За сутки, от эпидемии умерли 740 человек. Сегодня, в ночь на 18 марта от коронавируса в Молдове умерла 61-летняя женщина. Об этом передает Sputnik Moldova.

В частности, погибшая заразилась в Италии и после того, как вернулась, пробыла в таком состоянии неделю.

Глава Минздрава Молдовы Виорика Думбрэвяну отметила, что помимо коронавируса у женщины были и другие хронические заболевания.

Сейчас в том же населенном пункте введен карантин, а большое число местных жителей находится под наблюдением медиков.

Как сообщали Українські Новини, в Италии готовятся тестировать первую вакцину от коронавируса.

Также в Таиланде создали экспресс-тест для определения коронавируса.

Тем временем, во Львовской области 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус.

Кроме того, в Турции зафиксировали первую смерть от коронавируса.

Государственное агентство по управлению зоной отчуждения приостановило посещение Чернобыльской зоны с 18 марта.