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10 марта 2020, вторник, 11:55 29
Мир 2020-03-10T11:56:10+02:00
Українські Новини
Молдова запретила въезд иностранцам из стран, где зафиксирован коронавирус

Молдова запретила въезд иностранцам из стран, где зафиксирован коронавирус

Валерия Драгомирова
Молдова, Коронавирус, Запрет на въезд, Коронавирус в Молдове
Коронавирус. Фото: chinadaily
Коронавирус. Фото: chinadaily

В то время как в Италии из-за "коронавирусного" карантина началась паника, Молдова с сегодняшнего дня запретила въезд в страну всем иностранцам, прибывающим воздушным транспортом из любой страны, где подтверждены случаи коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр Ион Кику, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

"Мы не будем принимать транзитных пассажиров. Граждане Молдовы, лица без гражданства и иностранцы, живущие в Молдове, смогут въезжать в страну без ограничений. Мы думали полностью запретить авиаперелеты, но проанализировали последствия и отказались. Граждане, которые приезжают наземным транспортом, представляют большую угрозу. Мы не можем их не принять, потому что они — граждане Молдовы", — заявил Кику.

Сегодня в аэропорту Кишинева отменили вылеты в итальянские города Турин и Рим. Оба рейса должна была выполнять авиакомпания Wizz Air.

В Молдове также отменяют все массовые мероприятия, чтобы не допустить распространения нового типа коронавируса. Отменят, в том числе, фестиваль "Мэрцишор", выставки, спектакли в театрах, концерты и спортивные мероприятия.


Как сообщали Українські Новини, количество зараженных коронавирусом достигло 113 358 человек по всему миру. 

Тем временем Италия из-за коронавируса расширила строгие карантинные меры на всю страну

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