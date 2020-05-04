Сьогодні Кабмін має намір прийняти рішення про пом'якшення карантину

Сьогодні, 4 травня, Кабінет Міністрів має намір ухвалити рішення про пом'якшення обмежень з 11 травня.

Про прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав на своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Україна готується до ослаблення карантину з 11 травня. Ми вирішили розглянути це питання саме сьогодні, щоб бізнес за цей тиждень зміг підготувати всі необхідні умови для безпечної роботи", - написав він.

У повідомленні також наголошується, що Кабмін плануємо відкрити парки, сквери і зони відпочинку, об'єкти індустрії краси, оптової і роздрібної торгівлі в окремо розташованих приміщеннях (крім ТРЦ).

Наголошується, що повний список буде озвучено в понеділок на відкритому позачерговому засіданні уряду о 13:00.

План виходу з карантину. (Для збільшення натисніть на картинку)

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні 54-й день карантину, до його закінчення залишилося 7 днів.

Тим часом, міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає політичними рішення мерів окремих міст про пом'якшення карантину.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пригрозив міській владі Черкас жорстким реагуванням на пом'якшення карантину.

Тим часом Кабмін представив 5-етапний план виходу з карантину.