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  • Степанов обвинил мэров городов в нарушении закона и назвал смягчение карантина политическими решениями
04 мая 2020, понедельник, 10:41 130
Кабмин 2020-05-04T12:00:04+03:00
Українські Новини
Степанов обвинил мэров городов в нарушении закона и назвал смягчение карантина политическими решениями

Степанов обвинил мэров городов в нарушении закона и назвал смягчение карантина политическими решениями

Ярина Вацяк
Минздрав, Карантин, Максим Степанов, карантин в Украине, Смягчение карантина
Максим Степанов
Максим Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов считает политическими решения мэров отдельных городов о смягчении карантина.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"Какую аргументацию начали использовать меры - мне неизвестно. К нам, к специалистам в регионах за консультациями они не обращались. Поэтому, наверное, это такое политическое решение", - сказал он.

Также министр подчеркнул, что согласно закону об инфекционных заболеваниях, введение карантина на территории страны - это прерогатива исключительно Кабинета Министров.

"Поэтому с юридической точки зрения это как минимум нарушение закона, поскольку у органов местного самоуправления не существует таких полномочий", - прокомментировал Степанов.

Он напомнил, что правительство планирует смягчить карантинные меры с 11 мая.

Как сообщали Українськi Новини, Аваков пригрозил городским властям Черкасс жестким реагированием на смягчение карантина.

Сегодня 54-й день карантина, до его окончания осталось 7 дней.

Тем временем Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина

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