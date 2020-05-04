Степанов обвинил мэров городов в нарушении закона и назвал смягчение карантина политическими решениями

Министр здравоохранения Максим Степанов считает политическими решения мэров отдельных городов о смягчении карантина. Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини. "Какую аргументацию начали использовать меры - мне неизвестно. К нам, к специалистам в регионах за консультациями они не обращались. Поэтому, наверное, это такое политическое решение", - сказал он. Также министр подчеркнул, что согласно закону об инфекционных заболеваниях, введение карантина на территории страны - это прерогатива исключительно Кабинета Министров. "Поэтому с юридической точки зрения это как минимум нарушение закона, поскольку у органов местного самоуправления не существует таких полномочий", - прокомментировал Степанов. Он напомнил, что правительство планирует смягчить карантинные меры с 11 мая. Как сообщали Українськi Новини, Аваков пригрозил городским властям Черкасс жестким реагированием на смягчение карантина. Сегодня 54-й день карантина, до его окончания осталось 7 дней. Тем временем Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина.