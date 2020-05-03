На Майдані представники малого бізнесу влаштували "антикарантинну" акцію протесту

В той час, як в Україні стало на 1,7 тисяч менше ФОПів у квітні, в Києві на Майдані незалежності представники малого бізнесу вийшли на акцію протесту з вимогою дозволити роботу на період карантину. Про це повідомляє РБК-Україна. В акції взяли участь підприємці з різних регіонів України - Львів, Харків, Чернігів, Вінниця, Мукачевого, Хмельницької області. Демонстранти вимагають дозволити роботу малому бізнесу, а також виступили за спрощену систему оподаткування для підприємців. Всі учасники акції були в масках, а також дотримувалися дистанції. Мітинг підприємців на Майдані. Фото: РБК-Україна Як повідомляли Українські Новини, 22 квітня Кабмін продовжив карантин до 11 травня. Раніше редприниматели розповіли, чому вийшли протестувати під Кабмін. Підприємницький рух "Save ФОП", яке раніше вимагало зняти карантин з початку травня, просить Кабінет міністрів України дозволити роздрібну торгівлю з 1 травня. В іншому випадку рух пригрозило влеати протестами.