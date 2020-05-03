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  • На Майдані представники малого бізнесу влаштували "антикарантинну" акцію протесту
03 травня 2020, неділя, 13:55 5
Політика 2020-05-03T14:01:39+03:00
Українські Новини
На Майдані представники малого бізнесу влаштували "антикарантинну" акцію протесту

На Майдані представники малого бізнесу влаштували "антикарантинну" акцію протесту

Надежда Комендантова
Протест, ФОП, протести в Іраку, Карантин в Україні, Save ФОП
Мітинг підприємців на Майдані. Фото: РБК-Україна
Мітинг підприємців на Майдані. Фото: РБК-Україна

В той час, як в Україні стало на 1,7 тисяч менше ФОПів у квітні, в Києві на Майдані незалежності представники малого бізнесу вийшли на акцію протесту з вимогою дозволити роботу на період карантину.

Про це повідомляє РБК-Україна.

В акції взяли участь підприємці з різних регіонів України - Львів, Харків, Чернігів, Вінниця, Мукачевого, Хмельницької області. Демонстранти вимагають дозволити роботу малому бізнесу, а також виступили за спрощену систему оподаткування для підприємців.

Всі учасники акції були в масках, а також дотримувалися дистанції.

Мітинг підприємців на Майдані. Фото: РБК-УкраїнаМітинг підприємців на Майдані. Фото: РБК-Україна

Як повідомляли Українські Новини, 22 квітня Кабмін продовжив карантин до 11 травня.

Раніше редприниматели розповіли, чому вийшли протестувати під Кабмін.

Підприємницький рух "Save ФОП", яке раніше вимагало зняти карантин з початку травня, просить Кабінет міністрів України дозволити роздрібну торгівлю з 1 травня. В іншому випадку рух пригрозило влеати протестами.

 

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