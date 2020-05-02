В Украине стало на 1,7 тысяч меньше ФОПов в апреле

В то время, как предприниматели обещают выйти на пикеты, если Кабмин не разрешит розничную торговлю с 1 мая, 4 тыс. человек открыли в апреле физическое лицо-предпринимателя, воспользовавшись порталом государственных услуг "Дія".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства цифровой трансформации в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"В связи с карантином спрос на онлайн-сервисы значительно возрос. Делимся результатами за апрель: открыто 4 007 ФЛП", - говорится в нем.

Также 5 тыс. раз были изменены данные физлиц-предпринимателей и 5,7 тыс. человек закрыли физлицо-предпринимателя.

Как сообщали Українські Новини, 22 апреля Кабмин продлил карантин до 11 мая.

Ранее редприниматели рассказали, почему вышли протестовать под Кабмин.