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02 мая 2020, суббота, 15:25 192
Бизнес 2020-05-02T15:48:15+03:00
Українські Новини
В Украине стало на 1,7 тысяч меньше ФОПов в апреле

В Украине стало на 1,7 тысяч меньше ФОПов в апреле

Надежда Комендантова
Регистрация, Закрытие, ФОП, ФОПы, приложение
Приложение
Приложение "Дія". Фото: internetua.com

В то время, как предприниматели обещают выйти на пикеты, если Кабмин не разрешит розничную торговлю с 1 мая, 4 тыс. человек открыли в апреле физическое лицо-предпринимателя, воспользовавшись порталом государственных услуг "Дія".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства цифровой трансформации в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"В связи с карантином спрос на онлайн-сервисы значительно возрос. Делимся результатами за апрель: открыто 4 007 ФЛП", - говорится в нем.

Также 5 тыс. раз были изменены данные физлиц-предпринимателей и 5,7 тыс. человек закрыли физлицо-предпринимателя.

Как сообщали Українські Новини, 22 апреля Кабмин продлил карантин до 11 мая.

Ранее редприниматели рассказали, почему вышли протестовать под Кабмин.

 

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