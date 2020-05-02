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02 травня 2020, субота, 18:49 3
Силові структури 2020-05-02T18:55:30+03:00
Українські Новини
Двоє підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика під Києвом вийшли на свободу, - ЗМІ

Двоє підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика під Києвом вийшли на свободу, - ЗМІ

Надежда Комендантова
Вбивство дитини, Вбивство дитини в Переяслав-Хмельницькому, Кирило Тлявов
П'ятирічний Кирило з Переяслава-Хмельницького. Фото: 112
П'ятирічний Кирило з Переяслава-Хмельницького. Фото: 112

Після того, як Голосіївський районний суд Києва продовжив на 2 місяці арешт підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова в Переяслав-Хмельницькому (Київська область), одному - без права внесення застави, двом призначив 280 тис. гривень застави, ще одного відпустив під особисте зобов'язання, двоє підозрюваних – екс-поліцейський Володимир Петровець і цивільний Дмитро Кривошей вийшли на волю з СІЗО. Їх випустили під заставу.

Про це повідомляє hromadske з посиланням на бабусю вбитого хлопчика Олександру Тлявову і адвоката одного з обвинувачених Віктора Чевгуза.

"Так, їх випустили," - сказала Олександра Тлявова.

Чевгуз зазначив, що коли Петровцу і Кривошею зменшили суму застави, вони незабаром її внесли і вийшли на свободу.

Раніше сума застави становила 273 тисячі гривень, а до якої суми її зменшили, поки невідомо.

В даний час під вартою залишився один підозрюваний - колишній поліцейський Іван Приходько. Ще один підозрюваний - неповнолітній син Петровца - знаходиться під особистим зобов'язанням.

Як повідомляли Українські Новини, на початку листопада директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що 5-річний хлопчик був убитий в результаті рикошету кулі від каменя.

Крім того, ДБР повідомило остаточну підозру головному фігуранту справи - поліцейському у вбивстві з необережності.

Прокуратура заявляє, що поліцейські 31 травня в Переяслав-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, а потім почали стріляти з вогнепальної зброї по металевим банкам і іншим предметам, які були розташовані в місці, де могли знаходитися люди.

Під час стрільби поліцейські потрапили в 5-річного Кирила Тлявова, який в цей час знаходився на дитячому майданчику біля будинку, де розважалися поліцейські.

В результаті дитина отримала важкі тілесні ушкодження та був госпіталізований в лікувальний заклад, де помер через 3 дні.

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