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05 ноября 2019, вторник, 17:18 421
Силовые структуры 2019-11-05T17:18:12+02:00
Українські Новини
Полицейскому, убившего 5-летнего Кирилла, вручили окончательное подозрение

Полицейскому, убившего 5-летнего Кирилла, вручили окончательное подозрение

подозрение, Убийство ребенка в Переяслав-Хмельницком, Кирилл Тлявов

Государственное бюро расследований сообщило окончательное подозрение главному фигуранту дела - полицейскому в убийстве по неосторожности 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова в Переяславе Киевской области.

Об этом на брифинге сообщил директор ГБР Роман Труба, передают Українські Новини.

Полицейскому сообщили о подозрении по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса.

Также ему сообщено о подозрении в незаконном обращении с оружием и хулиганстве.

Еще одному полицейскому сообщено окончательное подозрение в хулиганстве и незаконном обращении с оружием.

Кроме того, еще двум фигурантам дела - несовершеннолетнему и гражданскому лицу сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием и хулиганстве.

17 июля правоохранители сообщили о подозрении третьему подозреваемому в причастности к убийству 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком.

В ходе стрельбы полицейские попали в 5-летнего Кирилла Тлявова, который в это время находился на детской площадке возле дома, где развлекались полицейские. После чего двое подозреваемых в тяжелом ранении 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком - задержаны полицией в порядке статьи 208 УПК.

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