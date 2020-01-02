Подозреваемым в убийстве 5-летнего мальчика суд обновил меры пресечения

Голосеевский районный суд Киева продлил на 2 месяца арест подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком (Киевская область), одному - без права внесения залога, двоим назначил 280 тыс. гривен залога, еще одного отпустил под личное обязательство.

Об этом Українським Новинам сообщил адвокат подозреваемого полицейского Ивана Приходько Виктор Чевгуз.

Суд продлил арест полицейскому без права внесения залога, еще одному полицейскому Владимиру Петровцу и гражданскому Дмитрию Кривошее суд дал возможность внесения 280 тыс. гривен залога.

Также суд сменил домашний арест четвертого подозреваемому по делу, несовершеннолетнего ученика 11-го класса, на личное обязательство.

Адвокат сообщил, что меры пресечения подозреваемым были продлены до 28 февраля включительно, а заседание суда проходило 30 декабря.

Как сообщали Українськi Новини, в начале ноября директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что 5-летний мальчик был убит в результате рикошета пули от камня.

Кроме того, ГБР сообщило окончательное подозрение главному фигуранту дела - полицейскому в убийстве по неосторожности.

Прокуратура заявляет, что полицейские 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, а затем начали стрелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, которые были расположены в месте, где могли находиться люди.

В ходе стрельбы полицейские попали в 5-летнего Кирилла Тлявова, который в это время находился на детской площадке возле дома, где развлекались полицейские.

В результате ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован в лечебное учреждение, где умер через 3 дня.